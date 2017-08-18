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İlçeye inen kurtlar 4 koyunu telef etti

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kent merkezine inen kurtlar, 4 koyunu telef etti.Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi'nde oturan Orhan Fener'e ait evin önündeki ağılda bulunan 6 koyuna kurtlar saldırdı. 4 koyunu öldüren...

İlçeye inen kurtlar 4 koyunu telef etti

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kent merkezine inen kurtlar, 4 koyunu telef etti.

Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi'nde oturan Orhan Fener'e ait evin önündeki ağılda bulunan 6 koyuna kurtlar saldırdı. 4 koyunu öldüren kurtlar, 2 koyunu da yaraladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Fener'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldız, vahşi hayvanların şehirlere inmesini önleyecek tedbirlerin alınmasının şart olduğunu dile getirdi.

Orhan Fener de ağıla girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını ve çok üzüldüklerini ifade ederek telef olan koyunların gebe olduklarını belirtti.

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