Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Ilgar Dağı, Ilgar Tüneli ile aşılacak

- Ardahan'ı Gürcistan'a bağlayacak 29 Ekim 2019'da hizmete girmesi planlanan 5 kilometre uzunluğundaki tünel için çalışmalar devam ediyor - Ardahan Valisi Bilmez: - "Bu projeler kısa vadeli değil, uzun vadeli projeler. Ülkemize, dünyaya ve insanlığa hizmet edecek projelerdir"

Ilgar Dağı, Ilgar Tüneli ile aşılacak

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ilgar Tüneli'ne ilişkin, "Bu projeler kısa vadeli değil, uzun vadeli projeler. Ülkemize, dünyaya ve insanlığa hizmet edecek projelerdir." dedi.

Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ile bir süre önce yapımına başlanan Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar Tüneli'nde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'da an itibarıyla üç tünelde çalışma olduğunu belirterek, "Aşık Şenlik Tünelimiz hemen hemen yarılandı. Demiryolu Tünelimiz batıyı doğuya bağlayacak tünelimiz. Yapımı bitti. İnşallah yakında açılışı yapılacak. Ama asıl Ardahanlıların arzuladığı ihale aşamasında olan, proje aşaması bitmiş Sahara Tünelimizdir. Bu tünelimizin uzunluğu 13 kilometre ve çift tüp şeklinde olacak." dedi

Vali Bilmez, Ilgar Tüneli'nin ise 29 Ekim 2019 tarihinde bitirileceğini kaydetti.

Tüneller başta olmak üzere benzer projelerin büyük Türkiye hayalini gerçekleştirdiğine işaret eden Bilmez, "Bu projeler Türkiye'nin stratejik konumunu pekiştirecek projelerdir. Bu projeler kısa vadeli değil, uzun vadeli projeler. Ülkemize, dünyaya ve insanlığa hizmet edecek projelerdir." diye konuştu.

Bilmez, projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milletvekili Atalay da Ilgar Tüneli ile Türkiye'nin Kafkasya'ya, Orta Asya'ya kavuşacağını söyledi.

Tünellerle gönül coğrafyası ve ortak kültürün paylaşıldığı bölgelere ulaşılacağını vurgulayan Atalay, şunları ifade etti:

"Bu çalışmalar, Kafkasya ve Orta Asya'ya dağ engelini inşallah aşmanın parametrelerinden biri olacak. Şu an önünde bulunduğumuz Ilgar Tüneli, başta Posoflular olmak üzere Ardahanlıların özlemiydi. Bu dağı delmek istiyorduk. Bu dağın altından ötelere ulaşmak istiyorduk. Çıkmaz sokağın son evi misali olan Ardahanımızın ötesine ulaştırmak istiyorduk. Çünkü ötesine yol gitmeyen bir evin çocukları dahi o evde yaşamayı düşünmezler. Orayı terkeder giderler."

Bölgenin ulaşımı açısında önemli bir yere sahip 5 kilometre uzunluğundaki Ilgar Tüneli ile Ilgar Dağı aşılmış olacak. Çift tüplü yapılacak tünel, Ardahan'ı Posof ilçesine ve Gürcistan'a bağlayacak. Tünelle birlikte kışın ulaşımda sorun yaşanmaması amaçlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArdahanIlgar TüneliMehmet Emin BilmezOrhan Atalay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5