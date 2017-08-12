Ilgar Dağı, Ilgar Tüneli ile aşılacak

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ilgar Tüneli'ne ilişkin, "Bu projeler kısa vadeli değil, uzun vadeli projeler. Ülkemize, dünyaya ve insanlığa hizmet edecek projelerdir." dedi.

Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ile bir süre önce yapımına başlanan Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar Tüneli'nde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'da an itibarıyla üç tünelde çalışma olduğunu belirterek, "Aşık Şenlik Tünelimiz hemen hemen yarılandı. Demiryolu Tünelimiz batıyı doğuya bağlayacak tünelimiz. Yapımı bitti. İnşallah yakında açılışı yapılacak. Ama asıl Ardahanlıların arzuladığı ihale aşamasında olan, proje aşaması bitmiş Sahara Tünelimizdir. Bu tünelimizin uzunluğu 13 kilometre ve çift tüp şeklinde olacak." dedi

Vali Bilmez, Ilgar Tüneli'nin ise 29 Ekim 2019 tarihinde bitirileceğini kaydetti.

Tüneller başta olmak üzere benzer projelerin büyük Türkiye hayalini gerçekleştirdiğine işaret eden Bilmez, "Bu projeler Türkiye'nin stratejik konumunu pekiştirecek projelerdir. Bu projeler kısa vadeli değil, uzun vadeli projeler. Ülkemize, dünyaya ve insanlığa hizmet edecek projelerdir." diye konuştu.

Bilmez, projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milletvekili Atalay da Ilgar Tüneli ile Türkiye'nin Kafkasya'ya, Orta Asya'ya kavuşacağını söyledi.

Tünellerle gönül coğrafyası ve ortak kültürün paylaşıldığı bölgelere ulaşılacağını vurgulayan Atalay, şunları ifade etti:

"Bu çalışmalar, Kafkasya ve Orta Asya'ya dağ engelini inşallah aşmanın parametrelerinden biri olacak. Şu an önünde bulunduğumuz Ilgar Tüneli, başta Posoflular olmak üzere Ardahanlıların özlemiydi. Bu dağı delmek istiyorduk. Bu dağın altından ötelere ulaşmak istiyorduk. Çıkmaz sokağın son evi misali olan Ardahanımızın ötesine ulaştırmak istiyorduk. Çünkü ötesine yol gitmeyen bir evin çocukları dahi o evde yaşamayı düşünmezler. Orayı terkeder giderler."

Bölgenin ulaşımı açısında önemli bir yere sahip 5 kilometre uzunluğundaki Ilgar Tüneli ile Ilgar Dağı aşılmış olacak. Çift tüplü yapılacak tünel, Ardahan'ı Posof ilçesine ve Gürcistan'a bağlayacak. Tünelle birlikte kışın ulaşımda sorun yaşanmaması amaçlanıyor.