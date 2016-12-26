KASTAMONU (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin hayata geçirilmesiyle 8 milyon litre yakıttan, 346 bin saat zamandan tasarruf edileceğini, böylece memleketin ekonomisine yılda 40 milyon lira katkı sağlanacağını bildirdi.

Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yaptıkları işlerin önce milletin desteği ile gerçekleştirildiğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu ülkeye sevdalı, bu ülke için gecesini gündüzüne katarak her türlü kumpasa, darbe girişimine, engellere karşı koyduğunu vurgulayan Yıldırım, "Onun ekibi olarak bizler, beraber olduk bir olduk ve bu güzel eserleri ülkemize, milletimize kazandırdık. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu eserlerin kazandırılmasında gösterdiği liderlik için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ülkeye kazandırdıkları her eserin Türkiye'nin geleceği, milletin huzuru ve mutluluğu için bir yatırım olduğuna işaret eden Yıldırım, "Millete hizmet yolundan bizi kimse asla geri döndüremez. Sizlerin desteği arkamızda olduğu müddetçe aşamayacağımız dağ yok, delemeyeceğimiz tünel yok, geçemeyeceğimiz vadi hiç yok. Tıpkı burada olduğu gibi." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı destanın yollarını aydınlattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Onlar ayırmaya, bölmeye çalıştıkça biz bir olduk, beraber olduk, birlikte Türkiye olduk. Hiçbir güç, bu aziz milleti terörle dize getiremeyecek. Onlar yıkmaya çalıştıkça biz inşa etmeye, imar etmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız, unutturmayacağız, yaşadıklarımızdan çıkardığımız derslerle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye gelecek nesillere aktarılacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de hem istiklalimizin hem geleceğimizin sembolü olan en güzel eser oldu.

700 milyonu aşan bu proje ile Çankırı, Kastamonu, Ankara'ya komşu kapısı oluyor. Çankırı-Kastamonu arası bundan sonra bir saatin altına düşecek. Başı dumanlı Ilgaz Dağı'nın sizlere yaşattığı zorluklar bugün itibarıyla artık tarihe karışıyor. 17 kilometrelik dağ yolundan 40 dakikayı bulan mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. İki tane tünel var. Biri gidiş, biri geliş. Toplam 11 kilometre uzunluğa sahip bu tüneller ile Kastamonu-Çankırı arasındaki mesafe de kısalıyor, zaman da kısalıyor. Projenin giriş çıkıştaki yolları da dahil ettiğimizde 20 kilometrelik bir uzunluğu var.

Projenin hayata geçmesi ile birlikte 8 milyon litre yakıttan tasarruf, 346 bin saat zamandan tasarruf sağlayacağız. Böylece memleketin ekonomisine yılda 40 milyon katkı sağlayacağız."

Başbakan Yıldırım, trafik kazalarının da, kazalarda yaşanan acıların da artık biteceğine işaret ederek, "Onların da bedeli yok. Bir insanın bedeli bir dünyaya bedel. Bir insan hayatı kurtarmak, dünyayı bütün bir alemi kurtarmaktır. Onun için de bu tünel, aynı zamanda hayat kurtaracak. Türkiye Transit Karayolu üzerinde bulunan İstiklal Tüneli ile İç Anadolu’yu Batı ve Orta Karadeniz'e bağlıyoruz. Burası sadece Kastamonu'ya hizmet etmiyor aynı zamanda Sinop'a, bütün Orta Karadeniz'deki sahil şehirlerimize de hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

- Dört gözle tünelin açılışını bekliyorlar

Yıldırım, Ankara'ya en yakın liman olan İnebolu Limanı'nın da Akdeniz'e bu yol vasıtasıyla transit bağlanmış olacağını bildirdi. Nakliyeci ve esnafın dört gözle bu tünelin açılışını beklediğine işaret eden Yıldırım, "Araçlarımızın Ilgaz Dağı'nda yolda kalma ihtimali ortadan kalktı. Ben bu tünel yapılmadan önce o dağda kaldım, sıkıntısını bilirim. Onun için Semiha Hanım'la birlikte gelirken Kastamonu'dan Çankırı’ya kız istemeye gitmiştik, dünürümüze Mehmet Bey'e. Oradan çıktık tam Kastamonu Diphan’dan yukarıya tırmanırken orada kaldık. Orada kararı verdik, bu tünel mutlaka yapılmalı. Başa gelince daha iyi anlaşılıyor." diye konuştu.

O dönemdeki ekibin yoğun bir çalışma ile projeyi başlattığını anlatan Yıldırım, projenin dikkatle takip edildiğini aktardı.

Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlarının muazzam bir şekilde projeleri takip ettiğine değinen Yıldırım, "Evvelinde biz vardık ama neyse o seçim bakanları da var. Onları da sayalım. Hepsine teşekkür ediyoruz. Taş üstüne taş koyan, emeği olan, bu memleket için, bu ülke için herkesten Allah razı olsun." dedi.

Törende bulunan milletvekillerinin ve projeye katkı verenlerin adlarını sıralayan Yıldırım, tünelin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"İnşallah bu tünelle birlikte Kastamonu ve Çankırı ekonomisi daha da canlanacak. Organize sanayi bölgeleri daha çok gelişecek, İnebolu Limanı büyüyecek, ihracat artacak. İnebolu Limanı'nı da yapmak bize nasip oldu. 130 yıllık hayali de biz gerçekleştirdik. Taş üstüne taş koymak işte budur. Laf üstüne laf koyanlar var, taş üstüne taş koyanlar var. Biz taş üstüne taş koyanlardanız. Millet, herkese layık olduğu görevi veriyor. Muhalefete konuşma görevi veriyor, iktidara da icraat görevi veriyor. Millet kimin iş yapacağını, kimin laf yapacağını iyi biliyor. Onun için milletin terazisine hep güvendik, hep teslim olduk. Ülkemiz için milletimiz için bu tünel hayırlı uğurlu olsun."

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da videokonferansla alandakilere hitap etti.

Açılış törenine, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, ​Eski TBMM Başkanı AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Kastamonu ve Çankırı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Başbakan Yıldırım ve beraberindekilerin kurdele kesmesiyle hizmete açıldı.

(Bitti)