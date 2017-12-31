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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yılbaşı yoğunluğu

KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda yılın son günü yoğunluk yaşanıyor.Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentten kayakseverleri...

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yılbaşı yoğunluğu

KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda yılın son günü yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Yılbaşı tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metrede doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın son gününde Ilgaz'da büyük yoğunluk yaşandığını belirtti.

Gece yağan karın bölgede sevinçle karşılandığını dile getiren Akkaya, "Karın yağmasıyla birlikte bölgede büyük sevinç yaşandı. Pistlerimiz açık. İnsanlar doyasıya eğleniyor." dedi.

Otellerin tamamen dolduğunu vurgulayan Akkaya, "Bölgede oteller tıklım tıklım dolu. Günler öncesinden rezervasyonlarımız doldu. Bu yoğunluk bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Akkaya, "Burası doğanın nadide yerlerinden biri. Çam ağaçları arasında çok güzel bir kayak merkezi. İsteyen kayak yapıyor, isteyen doğa gezisi. Havası, manzarası ve sunduğu kayak seçenekleri ile adından söz ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Nurullah Tandır, Ilgaz'a kayak yapmak için İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Ilgaz'ın çok güzel bir yer olduğunu belirten Tandır, "Her yıl gelirim. Kalabalık oldukça iyi. Burada kar olması yetiyor. Bugün kayak yaptık, bölgeyi dolaştık. Yeni yıla burada gireceğiz." dedi.

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