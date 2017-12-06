Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki kayak tesisine ilişkin iddia

KASTAMONU (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde yer alan kayak tesisinde heyelan tehlikesi olduğuna yönelik haberlere ilişkin, "Bize buranın tehlikeli olduğuna dair hiçbir bilgi belge ulaşmamıştır. Orada anlatıldığı gibi bir tehlikeden de bizim bilgimiz yoktur. Sezona bütün tesisler hazır vaziyette." dedi.

Başyiğit, şube müdürleri toplantısı için geldiği Ilgaz Dağı'nda yaptığı açıklamada, bölgenin kış sezonuna hazır olduğunu belirtti. Ilgaz Dağı'nın herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade eden Başyiğit, şunları söyledi:

"(Burada bir tehlike var. Gençlik ve Spor Bakanlığı böyle bir tehlikeden dolayı tesislerin boşaltılması gerekir) falan gibi bir haber çıktığını söylediler. Burada yeni öğrendik böyle bir haberi. Nasıl bir şekilde böyle bir haber çıktı doğrusu ben anlamış değilim. Bize buranın tehlikeli olduğuna dair hiçbir bilgi, belge ulaşmamıştır. Orada anlatıldığı gibi bir tehlikeden de bizim bilgimiz yoktur. Sezona bütün tesisler hazır vaziyette. Tüm vatandaşlarımız için güzel bir sezon olacağını düşünüyoruz. Kayak için gayet uygun. Yakın bir zamanda bütün tesislerimiz hazır olacak. "

Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Kayak İşletmesi Müdürü Can Erdem ise Ilgaz Dağı'nda kar yağışının devam ettiğini söyleyerek, "Kar belli seviyeye ulaştığında sezonumuzu açacağız. Bugün çıkan haberle ilgili bize gelen herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün misafirlerimizi Ilgaz'a bekliyoruz. Yılbaşı için tüm otellerimiz dolu." diye konuştu.

Mardin'den gelen Zehra Yücel de Ilgaz'dan çok memnun kaldığını vurgulayarak, "Tesisi, kayak pistini çok beğendik. Sezona kadar kalmak isterdik. Kar yeterli düzeye ulaşmadığı için kayak takımıyla kayamadık ancak kızakla kaydık. Herhangi bir tehlike oluşturacak bir sıkıntıya rastlamadık. Ben böyle yerlerin turizme kazandırılması için daha çok reklam yapılması gerektiği kanaatindeyim. Çoğu yere göre çok daha güzel." ifadesini kullandı.



