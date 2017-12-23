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Ilgaz Dağı'na yılbaşı ilgisi

- Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ndeki otellerde yılbaşı öncesinde doluluk oranı yüzde 95'lere ulaştı

Ilgaz Dağı'na yılbaşı ilgisi

KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki oteller, yılbaşı öncesinde neredeyse tamamen doldu.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Kış tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Kayak İşletmesi Müdürü Can Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 8 otel bulunduğunu söyledi.

Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının 20 santimetre civarında olduğunu bildiren Erdem, "Kar kalınlığı bölgenin çeşitli yerlerinde farklılık arz ediyor ama yaklaşık 20 santimetre civarında. Meteoroloji kar uyarısında bulundu. Bugünlerde de kar yağmasını bekliyoruz. Kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşmadığı için henüz kayak sezonunu açmadık ama sanıyorum birkaç güne kadar açılır." dedi.

Erdem, yeni yıl hazırlıklarının da devam ettiğini aktararak, "Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 95'lerde. Bir iki gün içinde yüzde 100'e ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ilgaz Dağı'na her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi oldukça iyi." diye konuştu.

Güzel bir tatil geçirmek isteyenleri Ilgaz'a beklediklerini dile getiren Erdem, "Ilgaz Dağı, kış turizminin adından söz ettiren yerlerinden biri. Kar ve kış sporlarına doymak isteyen herkesi bölgeye bekliyoruz." ifadesini kullandı.


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Ilgaz DağıKastamonuKayakYılbaşı
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