Ilgaz Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu

KASTAMONU (AA) - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.



Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, kış mevsiminde pek çok tatilcinin uğrak yerleri arasında bulunuyor.



Yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımda, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine, Ilgaz Dağı Kayak Tesisi'nde özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirtti.

Ankara, Samsun, Çorum, Amasya, Karabük ve Ordu başta olmak üzere Türkiye'nin bütün illerinden Ilgaz Dağı'na çok sayıda kayakseverin geldiğini söyleyen Akkaya, şunları diye getirdi:

"Her yaş grubundan insan Ilgaz Dağı'na geliyor. Ilgaz Dağı'nda biz mutluyuz. İnsanlara mutluluk vermek istiyoruz. Ilgaz Dağı'ndaki doğal güzellik sayesinde insan kendini daha sağlıklı daha zinde hissediyor. Ilgaz'ı Kastamonu ve Çankırı değil Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak görmek lazım. Bu doğal güzelliğin dünyaya tanıtılması için her görevlinin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor."

Ilgaz Dağı'na kayak yapmak için Ankara'dan gelen Burçin Tefon, kayak tesisini çok beğendiğini ifade ederek, "Ilgaz Dağı'na ilk defa geldim, çok beğendim. Burada kayak dersleri almaya başladım. Ilgaz'a tekrar gelmeyi düşünüyorum." dedi.

Sivas'tan Ilgaz Dağı'na hafta sonu tatilini geçirmek için geldiğini belirten İbrahim Tan ise "Sivas'a da yeni bir tesis yapıldı. Oraya göre burası biraz daha büyük. Buradan mutlu ayrılacağız. Ilgaz Dağı'nın yeşilliği geldiğimiz andan itibaren bizi etkiledi. Burada bulunmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Ilgaz'ı çok sevdiğini ifade eden 8 yaşındaki Ayşe Berra Çicek de kardan adam yaptığını ve kızakla kaydığını anlattı.