Ilgaz'da kayak keyfi devam ediyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Ilgaz Kayak Merkezi, kayakseverlerin gözdesi konumunda.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetre olduğunu söyledi.

Yılbaşından birkaç gün önce yağan karla sezonun açıldığını aktaran Akkaya, "Yeni yıla kar ve yoğun ilgiyle girdik. Ilgaz, beyaz gelinliğini giyerken insanlara da güzel bir tatil imkanı sunuyor." dedi

Ilgaz'ın ülkenin nadide değerinden biri olduğunu vurgulayan Akkaya, "Ilgaz hem doğası hem de kayakseverlere sunduğu güzellikleriyle ülkemizin sayılı değerlerinden biri. Buranın daha çok tanıtılıp daha çok insanın bu güzelliği görmesi sağlanmalı." diye konuştu.

Dağda yoğunluğun oldukça iyi olduğuna işaret eden Akkaya, şunları söyledi:

"Bir haftadır kar yağışı devam ediyor. Kristalize kar olduğu için dayanma gücü oldukça yüksek. Kayakseverlerin istediği kar tarzı da bu zaten. Ülkemizdeki genel kuraklık birçok kayak merkezinde sıkıntı oluşturuyor ama Ilgaz'da kar yoğunluğu oldukça iyi. Ülkemizdeki genel kuraklık buraya yansımadı. İnsanlar gayet güzel şekilde kayak yapıp, tatillerini dolu dolu değerlendiriyor."

Ilgaz'a kayak yapmaya gelen Gökhan Güney de Kastamonu'da doktor olarak görev yaptığını belirtti.

Ilgaz'ı da ziyaret etme fırsatı bulduğunu anlatan Güney, "Burayı gördükten sonra başka bir yere gitme gereksinimi duymadım. Tatillerimin tamamını burada değerlendiriyorum. Doğası çok güzel, her şeyi ile dolu dolu bir yer. Ulaşımı çok kolay, bölge insanı çok rahat gelebilir." ifadesini kullandı.











