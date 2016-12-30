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Ilgaz'daki otellere yılbaşı ilgisi

- Ilgaz Dağı ile Ilgaz Yıldıztepe kayak merkezlerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 95'lere ulaştı

Ilgaz'daki otellere yılbaşı ilgisi

ÇANKIRI (AA) - Ilgaz'da bulunan otellerde yılbaşı öncesinde doluluk oranı yüzde 95'lere ulaştı.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Bu yıl sezonun erken başlamasının yüzleri güldürdüğünü dile getiren Yelken, "Her yıl aralık ayının sonunda başlayan kayak sezonu bu yıl ayın ilk haftasında başladı. Bu durum hem kayakseverleri hem de işletmeleri sevindirdi." dedi.

Şartların yeni yıl tatili için uygun olduğuna dikkati çeken Yelken, "Kar yağışı oldukça iyi. Şu anda Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 90 santimetreye yakın. Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde ise 60 santimetre civarında. Kayak yapmak için kar kalınlığı ve hava şartları oldukça uygun." diye konuştu.

Yelken, otellerdeki doluluk oranının yüzde 95'lere ulaştığını vurgulayarak, tatilcilerin güzel bir yılbaşı geçirmek için bölgeye oldukça ilgi gösterdiğini, yarına kadar tamamen dolacağını düşündüklerini kaydetti.

İşletmelerin yılbaşı için gerekli tedbirleri aldığını belirten Yelken, "Ilgaz yeni yatırımlarla cazibe merkezine dönüştü. Kış turizmini sevenleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.


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Çankırı Kayak Antrenörleri DerneğiIlgaz DağıKar YağışıKayakMehmet Emin YelkenYeni Yıl
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