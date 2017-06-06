"İlişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz"

ANKARA (AA) - Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, ülkesinin Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerini unutmayacağını belirterek, "Şimdi yapmamız gereken karşılıklı ilişkilerimizi daha da geliştirmektir. Bu amaçla sadece siz değerli gazilerimizle değil sizin çocuklarınız, torunlarınız, torunlarınızın çocuklarıyla da sıcak bir bağ kurmak istiyoruz." dedi.

Türkiye-Kore diplomatik ilişkilerinin 60. ve Kore Savaşı'nın 67. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da Kore Savaşı anma töreni düzenlendi.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yunsoo, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengün, Kore Savaşı gazileri ve şehit aileleri, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazetecinin katıldığı tören, çelenklerin sunulması ve milli marşların okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Kore Gazisi Emekli Astsubay Yaşar Eken, "Kore'de kendi ülkemizde savaşır gibi savaştık. Savaşın kazanılmasında ve Kore Cumhuriyeti'nin yükselmesinde fedakarlığımızın etkisi şüphesiz çok büyüktür. Aradan 67 yıl geçmiş olmasına rağmen Kore halkı için savaşmış olmaktan büyük onur duyuyorum." diye konuştu.

- "Kore Savaşı gazilerini asla unutmayacağız"

Büyükelçi Yunsoo Cho da Türk askerlerin sekiz bin kilometre uzaktaki Kore'nin barış ve özgürlüğü uğruna gençliklerini feda ettiklerini vurgulayarak, Kore Savaşı'nda 741 Türk askerinin şehit olduğunu, iki bin Türk askerinin yaralandığını ya da kaybolduğunu hatırlattı.

Savaşa katılan askerler sayesinde ülkesinin demokratik bir toplum ve dünyanın en büyük 12. ekonomisi haline geldiğini belirten Yunsoo, "İşte bu sebeple biz Koreliler Kore Savaşı gazilerini asla unutmayacağız." dedi.

Kore Savaşı gazilerinin ülkesini komünist saldırıdan kurtarmanın yanı sıra Kore Cumhuriyeti ve Türkiye arasında önemli bir bağ kurduğunu belirten Yunsoo, "Şimdi yapmamız gereken karşılıklı ilişkilerimizi daha da geliştirmektir. Bu amaçla sadece siz değerli gazilerimizle değil sizin çocuklarınız, torunlarınız, torunlarınızın çocuklarıyla da sıcak bir bağ kurmak istiyoruz. Genç nesillerinizle ilişki kurmak için büyükelçilik olarak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kore Parkı'na inşa edilen Kore Savaş Anıtı'nın açılışı ve savaş fotoğraflarından oluşan serginin gezilmesiyle sona eren törenin ardından konuklara iftar verildi.



















