Ilısu Barajı ve HES'in yüzde 96'sı tamamlandı

MARDİN (AA) - SELAHATTİN EROL - DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı ve GAP'ın vizyon projesi olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES) yüzde 96'sı tamamlandı.

Temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen ve yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek Ilısu Barajı ve HES'in ünite 2'de elektromekanik montaj işinde en önemli aşamalardan biri olan 460 ton ağırlığındaki rotor, her biri 250 ton kapasiteli 2 santral binası ana vinci yardımıyla başarıyla yerine indirildi.

Toplam maliyeti 1 milyar avro olan, elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1,3 milyar lira katkı sağlayacak GAP'ın can damarı Ilısu Barajı ve HES aynı zamanda Cizre Barajı'nın da yapımına imkan sağlayacak. 2 baraj tamamlandığında 1 milyon 200 bin dekar arazi sulamaya açılabilecek.

Sulama ve enerji alanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ile bölge insanının da refah düzeyini de yükseltecek, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olacak olan Ilısu Barajı ve HES'in yüzde 96 seviyesinde fiziki gerçekleşmesi sağlandı.

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük projelerinden biri olan Ilısu Barajı HES'in 6 üniteden oluştuğunu belirterek, santral binası 1 ünite rotorunu 8 Nisan'da yerine yerleştirdiklerini, ikincisi olan 223 megavatlık kurulu gücündeki rotorun yerine indirilme işleminin yapıldığını söyledi.

Ilısu Barajı ve HES'in Atatürk ve Karakaya Barajlarından sonra ünite başına 223 megavatlık kapasitesiyle, jeneratör gücü bakımından Türkiye'nin 3. büyük barajı olacağını kaydeden Eker, şöyle konuştu:

"Ilısu Barajı ve HES inşaatı santral binası ünite 2'de elektromekanik montaj işinde en önemli aşamalardan biri olan 460 ton ağırlığında ve 8150 mm çapındaki rotor her biri 250 ton kapasiteli 2 santral binası ana vinci yardımıyla başarılı bir şekilde yerine indirildi. Bu çok önemli bir aşama bizim için. Bundan sonra 4 tane daha aynı şekilde 2 ayda bir olmak üzere rotorlar yerlerine yerleştirilecek. Bu şekilde planlandı. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak ve en kısa sürede Ilısu Projesi bitirilerek ülkemize temiz enerji sağlamaya başlayacak."

- Yıl sonunda yapımı bitirilecek

Ilısu Barajı ve HES'in ülkenin 100 yıllık vizyonu içerisinde yer alan dünyanın en büyük su yapılarından biri olduğunu aktaran Eker, aynı zamanda GAP'ın vizyon projesi olduğunu dile getirdi.

Projenin yüzde 96 seviyesinde fiziki gerçekleşmesinin sağlandığını vurgulayan Eker, yıl sonunda bitirileceğini bildirdi.

Ilısu Barajı'nda su toplanma işi başladıktan sonra Batman'ın Hasankeyf ilçesinin 3 ay içinde suyun içinde kalacağını kaydeden Eker, ilçenin yeni yerleşim yerinde 710 konut yapıldığını anlattı.

Eker, şöyle devam etti:

"Bu konutların bitirilmesi gerekiyor ki insanlar önce o konutlara yerleşsinler. Daha sonra da biz buradaki suyu tutabilelim. Konutların bitimi önümüzdeki yılın ortalarını bulacak. 2018 yılının ortalarında artık yavaş yavaş Ilısu Barajı'na su toplama ile ilgili işlemler başlamış olacak. Şu anda inşaatta mühendislerle birlikte 750 personel çalışıyor. Ayrıca Hasankeyf'te TOKİ ile yapılan toplu konutlarla ilgili inşaat çalışmalarında yaklaşık 500 kişi çalışıyor. Hızlı bir şekilde inşaatlar devam ediyor."

Hasankeyf ilçesinin geçmişten geleceğe aktarılacak bir kültür ve tarih mirası olduğunu, bu bakımdan bu tarihi dokuyu korumak için yapılan çalışmalarda çok hassas davrandıklarını belirten Eker, yapılan projenin tarihi, çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından çok büyük önem arz ettiğine dikkati çekti.

Projenin bölgedeki turizmin gelişmesine çok ciddi katkılar sağlayacağını ifade eden Eker, "Ilısu Baraj Gölü altında kalacak Hasankeyf ilçesinin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Zeynel Bey Türbesi'nin, Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle taşıma işlemi gerçekleştirildi. Kalan 7 tarihi eserin bütüncül olarak taşınması için proje çalışmaları tamamlandı. İhale çalışmaları devam etmektedir. Proje ile bölgenin tarım sektöründe balıkçılık, seracılık, badem yetiştiriciliğinde gelişmeler göstereceğini ve aynı zamanda bölgenin turizm alanında hak ettiği yeri alarak Hasankeyf ile turizm sektöründe istihdam alanında 39 kat artış yaparak yıllık 83 kat ekonomik katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.