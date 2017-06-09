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"İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasının sonuçları açıklandı (1)

-TİM verilerine göre, 2016 yılında en fazla ihracat yapan firma 3,9 milyar dolar ile Ford Otomotiv Sanayi AŞ oldu

İSTANBUL (AA) -Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2016 yılında en fazla ihracat yapan firma 3,9 milyar dolar ile Ford Otomotiv Sanayi AŞ oldu.

TİM'in 2016 yılı "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasının sonuçları, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla açıklandı.

TİM verilerine göre 2016 yılında en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında zirvenin sahibi 3,9 milyar dolar ile Ford Otomotiv Sanayi AŞ oldu.

Listede 3,1 milyar dolar ile Tofaş Türk ikinci sırada yer alırken, üçüncü 2,8 milyar dolar ile Oyak-Renault Otomobil olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
TİMTİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
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