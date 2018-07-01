İlk DS Store, yeni DS 7 Crossback ile açıldı

İSTANBUL (AA) - Fransız lüks otomotiv markası DS Automobiles'in Etiler'deki ilk DS Store’unun açılışında yeni DS 7 Crossback modelinin Türkiye lansmanı da gerçekleştirildi.

İstanbul Etiler'deki ilk DS Store açılışı ve DS 7 Crossback modelinin lansmanı gazeteciler, markanın iş ortakları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Yves Bonnefont, burada yaptığı konuşmada, ilk DS Store’un İstanbul’da açılması ve DS 7 Crossback modelinin Türkiye'de lanse edilmesiyle markanın uluslararası gelişiminde önemli bir adım daha attığını ifade etti.

Türkiye'nin DS için önemli ve öncelikli ülkeler arasında yer aldığını, İstanbul'un da markanın hedeflediği dünyadaki büyük şehirlerden biri olduğunu belirten Bonnefont, “İş ortağımız Monde’nin deneyimleri başarıda önemli bir role sahip. Türkiye'de DS gelişimini hızlandırmak için bir sıçrama tahtası görevi üstleniyor." diye konuştu.





- "DS'in ilk 10 pazarından biri olmayı hedefliyoruz"





DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ise PSA Grup şirketi olan Peugeot olarak otomotiv endüstrisinde Fransız lüks bilgi birikimi ve deneyimini somutlaştıran DS Automobiles markasını temsil etmekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Seçkin bir DS ağı kurmayı ve gelecekte ülkedeki önemli şehirleri kapsayacak şekilde DS Store sayısını artırmayı amaçladıklarını anlatan Anaç, "DS'in globaldeki yeni yapılanmasında Türkiye çok önemli bir yere sahip. Orta vadede DS'in ilk 10 pazarından biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

DS 7 Crossback'in tasarım ve teknolojik özellikleriyle beklentilerin ötesinde bir sürüş deneyimi sağlayacağını ve kendi sınıfında birçok yeniliği kullanıcıyla buluşturacağını ifade eden Anaç, bu modelde orta vadeli satış hedeflerinin 5 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Anaç, bir soru üzerine, "Türkiye güçlü bir ülke. Her ne kadar zaman zaman ekonomik türbülanslar olsa da bunları atlatabilmiş bir ülke. Otomotiv sektörü temkinli iyimserlik gerektirir. O iyimserliğimizi hala koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yatırıma devam edeceğiz"





Koluman Holding şirketlerinden Monde Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türkay Saltık da "DS markası heyecan uyandıran tasarım, ileri teknolojiler, şık detaylar ve Fransız zarafeti ile eş anlamlıdır. DS markasının Türkiye'de temsil etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. DS 7 Crossback’in Türk müşterileri heyecanlandıracağından eminim.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğine inandıklarını vurgulayan Saltık, "Onun için bu kadar yatırım yapıyoruz ve yatırım yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Saltık, Etiler'in ardından sırasıyla Ankara, İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir'de de DS satış noktaları açacakları bilgisini verdi.







- DS 7 Crossback yeni nesil DS'lerin ilki





Yeni nesil DS modellerinin ilki olan DS 7 Crossback tasarım, teknoloji, güvenlik, konfor ve sürüş özellikleriyle Türkiye premium otomobil müşterilerinin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Model 255 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

DS 7 Crossback "Inspiration DS Bastille", "Inspiration DS Performance Line", "Inspiration DS Rivoli", "Inspiration DS Opera" ve 2019 yılında devreye alınacak olan "E-Tense 4X4 plug-in hybrid versiyonuyla birlikte lanse edilecek olan "Inspiration DS Faubourg" olmak üzere 5 farklı donanım paketiyle satışa sunulacak.

DS 7 Crossback Türkiye’de 1.6 Puretech 225 hp, EAT8 tam otomatik şanzıman ile satılacak.









- DS Virtual Vision





Etiler'de açılan DS Store, bir otomobil satış noktasından ziyade lüks bir butik olarak 300 metrekaresi kapalı olmak üzere 600 metrekare alana sahip.

Markaya özgü detaylarla tasarlanan DS Store İstanbul, DS Virtual Vision ile sanal gerçeklik gözlüğüyle müşterilerin tasarladıkları otomobillerini üç boyutlu görmelerini ve hatta içine oturabilmelerine olanak sağlıyor.

Bu yıl sonu itibarıyla dünya genelinde 540 satış noktasına ulaşılması hedefleniyor. DS, "Only You" programı kapsamında kiralama seçeneği ile ürün gamını yakından tanıma imkanı sunan DS Rent veya farklı hizmet çözümleri sunan MyDS uygulaması da dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi de sunuyor.









