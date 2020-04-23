İlk reklamcı koronaya yenik düştü

International Advertising Association’ın (IAA) ilk üyelerinden olan Barouh 1971 yılında araştırma ve pazarlama disiplininden kreatif alana geçerek Türkiye’nin reklam sektörünün gelişmesinde kilit bir figür olarak yer aldı. Kuruluşundan 2004 yılına kadar Reklamcılar Derneği’nin Yönetim Kurulu üyelerinden de olan Barouh 2012 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi’de Marka Yönetimi dersi veriyordu. Çalışmaları ve başarıları ülkemizle sınırlı olmayan Barouh, Hong Kong Ticaret Odası’nın Geliştirme Konseyi’nde Türkiye temsilciliği ve global bir ağ olan TAAN Worldwide Network’te de İlancılık Reklam Ajansı’nın temsilciliğini yaptı.

Tüm kariyeri boyunca Türkiye reklam sektörünü zenginleştiren Yakup Barouh’u saygı ve sevgiyle anıyoruz.#Tuhid