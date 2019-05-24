"İlk sözleri 'Yazdığını yap, yaptığını yaz’ oldu

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneğinin iftarı önemli isimleri bir araya getirdi;



Tim Başkanı İsmail Gülle, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Ihkib Yk Başkan Yard. Özkan Karaca, İthib Yk Başkan Yard. Fatih Bilici, Çsd Yk Başkanı Ilker Öztaş, Lasiad Başkanı Gıyasettin Eyüpkoca, Mesiad Başkanı Yusuf Gecü ,Bmd Yk Başkanı Sinan Öncel, Kysd Başkanı Murat Özpehlivan, Zetsiad Yk Başkanı Mustafa Sartık, Asriad Yk Başkanı Adnan Danışman,Trisad Yk Başkanı Mustafa Balkuv, birçok önemli sektör temsilcileri, tedarikçileri ve üyeler Otiad ( Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği ) İftarında bir araya geldi.



Otiad Başkanı Rıdvan Kandağ konuşmasına değerli katılımcılara teşekkür ederek ve derneğin faaliyetlerini anlatarak başladı ;







Kandağ konuşmasında; Bayrağı aldığımız gün ilk sözümüz ‘’yazdığını yap, yaptığını yaz’’ oldu. Bu prensiple yola çıkarak Iso 9001 belgesini aldık ve kurumsallık yolunda önemli bir adım attık’’ dedi



Üyelerimize 2. sözümüz bölge envanterini çıkarmaktı 18 mahallede 187 sokak dolaşarak 2450 firmamızı kayıt alına aldık ‘’artık potansiyelimizi bilerek hareket edeceğiz’’ Otiad olarak Bizbiriz Kapsayıcılığımız ile 2450 firmamızın yaklaşık 60.000 çalışanımızla Otiad çatısı altında bölgemize, İstanbulumuza, ülkemize katma değer sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir’’ şeklinde konuştu.



İftara Katılan Türkiye ihracatçılar meclisi başkanı İsmail Gülle;







‘’Osmanbey Ticaretin bir kültürü ‘’Sizlerle birlikte ihracat yapmaktan, iş yapmaktan onur ve gurur duyuyorum’’ Osmanbey moda tasarım ve kalitenin, ihracatın merkezi bu dönüşümü sizler yaptınız sizler dönüştürdünüz kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır’’ dedi



Gün ihracat yapma günüdür Tim olarak firmalarımızı fuara götürmek, ticarete götürmek, onları pazarlara sokmak, onları devlet desteklerinden faydalandırmak ve bu işin sonunda sizi yeşil pasaportla ticaret diplomasisisin saha neferi haline getirmek bizim görevimizdir.



Sayın Gülle Otiad’ın özverili ile yapmış olduğu çalışma sonunda aldığı Iso 9001 Kalite Yönetim belgesi ile ilgili ‘’Otiad Yönetim kurulu Başkanımı ve Yönetimini yürekten kutluyorum İso 9001 ‘li bir dernek ilk defa görüyorum, bu bir farklılıktır bu bir kalite anlayışını getirmektedir dedi ‘’



İftarda Konuşma yapan; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ‘’Osmanbey bölgesinin önemli İş İnsanları ve Tekstilcileri ile bir araya geldik şu sevincimi sizlerle paylaşmak isterim ki ben ne düşünüyorsam onlarda onu düşünüyormuş, bize düşen onların yapmak istediği projelere destek olmak ‘’Şişliyi İstanbul’un incisi yapmak’’ dedi.







