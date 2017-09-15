ANKARA (AA) - SELMA KASAP- Milli Eğitim Bakanlığınca, 18 Eylül'de çalacak ilk zil ile ücretsiz ders kitaplarının yanında ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere, seviyelerine uygun şekilde 15 Temmuz Milli İrade Destanı'nı anlatan kitapçıklar da dağıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklar için kaleme aldığı metne yer verilen kitapçıklarda, öğrencilerin yıl boyu hazırladığı resim, şiir, hikayeler de kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen eğitim öğretim yılında öğrencilerde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi kapsamında, vatan sevgisi, demokrasi bilinci ve değerlere sahip çıkma noktasında bir farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapıldığını hatırlattı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlangıç haftasında öğrencilerin masalarında 15 Temmuz Milli İrade Destanı'nı anlatan kitapçıkların yer alacağını bildiren Tekin, şunları söyledi:

"İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları için yaş gruplarına uygun şekilde farklı formlarda kitapçıklar hazırlandı. Bilhassa ilkokul ve ortaokullar için hazırlanan kitapçıklarda, geçen eğitim öğretim yılında okullarda yaptığımız etkinliklerde öğrencilerimizin hazırladığı resim, şiir, hikaye ve fotoğraflardan da yararlandık. Bulmaca, boyama gibi etkinlikler de kitapçıkta yer alıyor."

Liseler için hazırlanan kitapçıkta ise 15 Temmuz'u demokrasiyi, milli birlik ve beraberliği vurgulayan bir formatın oluşturulduğunu anlatan Tekin, "15 Temmuz ruhunu anlatan kitapçıklar, okullarımızda çocuklarımıza bu yıl da dağıtılarak onların bilinçlenmesine, yetişmesine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kitapçıkta, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir." ifadeleri, Gençliğe Hitabesi ile İstiklal Marşı yer aldı.

Kitapçıkta, millet, bayrak, vatan, devlet, cumhuriyet, demokrasi, darbe, cunta tanımları ve 15 Temmuz Milli İrade Destanı'na ilişkin bilgilere de yer verildi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve darbenin nasıl önlendiğine ilişkin konular da kitapçıkta yer buldu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara seslendi

Kitapçığın başında öğrencilere, "İstikbalimizin teminatı sevgili çocuklar" diye hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler, 15 Temmuz gecesi vatanımız, demokrasimiz ve bağımsızlığımız için canlarını hiçe sayarak büyük bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin evlatlarısınız. Anneleriniz, babalarınız, ağabeyleriniz, ablalarınız ülkemizin yaşadığı en büyük ihanet girişimlerinden birini, ellerinde bayrakları, dillerinde duaları, mertlik ve cesaretleri ile hezimete uğratarak tarihe geçtiler. Ferdi olmaktan her zaman gurur duyacağınız bu millet, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te, 7 asır önce Söğüt'te, 5 asır önce İstanbul'da, 1 asır önce Çanakkale'de, Dumlupınar'da olduğu gibi vatanına canı pahasına sahip çıktı.

15 Temmuz, bizim tarihimizdeki kahramanlık silsilesinin son halkasıdır. Bu tarih, yıllardır darbelerin, müdehalelerin, vesayetin pençesinde kıvranan bu asil milletin yeniden şahlanışının, dirilişinin adıdır. O gece ülkemizin dört bir yanında şahit olduğumuz bu bilinç ve ruh diri olduğu müddetçe devletimizi ve milletimizi hedef alanlar, asla amaçlarına ulaşamayacaklardır.

Milli şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.' Sizin büyükleriniz, 15 Temmuz gecesi ülkelerine, ezanlarına ve hürriyetlerine canlarına pahasına sahip çıkarak bu sözün hakkını vermişlerdir.

Ellerinde sadece bayrakları olduğu halde tankın üzerine gideni kim esir edebilir? Sağında, solunda onlarca kişi şehit düştüğü halde Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi silahların üzerine yürüyeni hangi güç durdurabilir? İstiklali ve istikbali uğruna ölümü öldürenleri ne korkutabilir? Böyle bir milleti, vatanı ve iradesini korumak için canını dahi feda etmeyi göze alan bir toplumu durduracak, korkutacak, geri adım attıracak dünyada hiçbir kuvvet yoktur. İnancın ve azmin önünde hiçbir engel duramaz."

- "Geleceğimizi emanet ettiğimiz sizlere güveniyorum"



"Sizlerden derslerinize, eğitiminize ve hayatınıza bu anlayışla yaklaşmanızı bekliyorum. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Şimdi çalışma zamanı." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerden beklentilerini şöyle sıraladı:

" Ülkemizi büyütmek, demokrasimizi güçlendirmek için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Önce Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak, ardından da sizlerin çabası ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçireceğiz. Dışa bağımlılığı ortadan kaldıran büyük projelerini, yatırımlarını kesintisiz hayata geçiren bir Türkiye olma yolunda hep birlikte yürüyeceğiz. Bu yolda en büyük güvencemiz sizlerin varlığı ve gayretleridir.