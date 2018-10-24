"İlklerin tesisi"nde üretilen roket müzede sergileniyor

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Eskişehir'de, ilk Türk otomobili ''Devrim'' ve ilk Türk buharlı lokomotiflerden ''Karakurt''u üreten TÜLOMSAŞ'ın, Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılmak amacıyla imal ettiği ve yenilenen müzede sergilenen "milli roket", tarihe ışık tutuyor.

AA muhabirinin Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 8 ay önce ziyarete açılan Devrim Otomobili Müzesi yoğun ilgi görüyor.

Bu sürede yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret ettiği müzede, otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demiryollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri bulunuyor.

Müzede sergilenen TÜLOMSAŞ'ın ürettiği ilk "milli roket" de yakın tarihe ışık tutuyor.

1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu yüzünden savaş uçaklarında kullanılmak için ihtiyaç duyulan roket ve roketatarları da yerli ve milli olarak üreten TÜLOMSAŞ'ın müzesi, ziyaretçilere, zorlu zamanlarda da büyük başarılara imza atılabileceğini kanıtlıyor.





- "Fabrikanın yapacağına güvenmişler"

TÜLOMSAŞ'ta makine mühendisi İsmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1961 yılında Devrim otomobilinin yapımı sırasında fabrikada stajyer olarak görev yaptığını, 1970 yılında da kuruluşta çalışmaya başladığını söyledi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli üretimlerinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda sonradan öğrendiğimize göre, savaş uçaklarının kanatlarının altında bulunan ve roket atmakta kullanılan parça bitmiş. O zaman ABD ambargo koyduğu için de vermiyormuş. Bu sırada Libya bir miktar temin etmiş fakat onlar da bitmek üzere. Bunun üzerine TÜLOMSAŞ'ın yapabileceğini düşünmüşler. Ben ve 4 arkadaşım bu konuda görevlendirildik. Sonuçta bu kritik görevi yerine getirdik. O dönem ambargo uygulanan ülkemizin böylesine önemli bir ihtiyacının giderilmesinde katkımız olduğu için gururluyuz. Şu anda müzede sadece roket sergileniyor, roketatarlar burada değil. Dönemin şirket yöneticileri lokomotif üretimine ağırlık vereceklerini belirtmeleri üzerine tüm sistem Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edildi."