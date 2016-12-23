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İlköğretim okulu öğrencilerinden Halep'e yardım

- Van'da, Halep'e yardım için düzenlenen ve ilköğretim okulu öğrencilerinin de destek verdiği kampanyada bir tır kıyafet ve battaniye ile 450 çuval un toplandı

İlköğretim okulu öğrencilerinden Halep'e yardım

VAN (AA) - Van'da ilköğretim okulu öğrencileri, Halep için düzenlenen yardım kampanyasına kıyafet, oyuncak ve kumbaralarındaki paralarla destek verdi.

Şehit Kemal Görgülü İlköğretim Okulu ile İyilik- Der öncülüğünde Halep için yardım kampanyası düzenlendi.

Öğrenciler kampanyaya kıyafet, oyuncak ve kumbaralarındaki paralarla destek oldu.

Okul Müdürü İrfan Öztürkçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlık mücadelesinin verildiği Halep'e bir nebze de olsa yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kampanyaya 2 bin parça kıyafet ve battaniye ile 450 çuval un vererek destek olduklarını belirten Öztürkçü, "Gönül coğrafyamızın kanayan yarası Halep'e bir tır dolusu yardım gönderiyoruz. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın gösterdikleri birlik, beraberlik ve dayanışmadan dolayı hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Yardım tırı dualarla uğurlandı.

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HalepöğrenciVanYardım
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