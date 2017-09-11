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İlkokul arkadaşları 46 yıl sonra buluştu

- Çankırı Eldivan Saray İlkokulu 1971 yılı mezunları, 46 yıl aradan sonra bir araya geldi - Dönemin mezunlarından Karatatar: - "Bu sene okula başlamamızın 51'inci, mezuniyetimizin ise 46'ncı senesini kutluyoruz. Hocamız bizim için çok kıymetliydi. Hepimiz hocamızın sayesinde çok iyi yerlere geldik'

İlkokul arkadaşları 46 yıl sonra buluştu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Eldivan Saray İlkokulu 1971 yılı mezunları, 46 yıl aradan sonra buluştu.

Saray İlkokuluna 1966 yılında başlamalarının 51. yılında, dönemin öğrencilerinden Lütfi Karatatar ve Ali Taş, okul arkadaşlarını bir araya getirmek için organizasyon düzenledi.

Karatatar ve Taş, hazırladıkları listedeki arkadaşlarına telefonla ulaşarak 25 kişiyi 46 yıl sonra eski okullarının yerine yapılan Şehit Üsteğmen Yılmaz Gülhan Ortaokulu bahçesinde buluşturdu.

Dönemin mezunlarından Ali Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldan mezuniyetlerinin 46'ncı yılında arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Arkadaşlarını gördüğünde büyük heyecan yaşadığını, organizasyonu her sene yapmayı planladıklarını belirten Taş, şunları dile getirdi:

"Rahmetli öğretmenimizin bizim üzerimizde çok fazla emeği var. Tüm öğrencileri iyi yerlere geldi. Çankırı ve Ankara'dan gelen arkadaşlarımız var. Çok büyük bir heyecan duyuyoruz ve bunu sürekli yapmayı planlıyoruz. Bazı arkadaşlarımızla sık sık görüşüyoruz. Buradaki amacımızın biri de Eldivan'ın kalkınması için fikir birliği oluşturmak."

Lütfi Karatatar da ilkokul öğretmenleri Mehmet Üstel'in kendileri için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Düzenledikleri buluşmaya katılan bütün arkadaşlarının Üstel'in öğrencisi olduğunu vurgulayan Karatatar, "Bu sene okula başlamamızın 51'inci, mezuniyetimizin ise 46'ncı senesini kutluyoruz. Hocamız bizim için çok kıymetliydi. Hepimiz hocamızın sayesinde çok iyi yerlere geldik." diye konuştu.

Mehmet Üstel'in eşi Hediye Üstel'i ziyaret eden eski öğrenciler, ardından öğretmenlerinin mezarını ziyaret ederek dua etti.

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