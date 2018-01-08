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İlkokul öğrencileri "müstakil" hayallerini makete döktü

- Bursa'da ilkokul öğrencilerinin hayallerindeki evi makete dönüştürdüğü projenin sergisi açıldı - Okul Müdürü Çiçek: - "Burada gördüğümüz hiçbir projede apartman yok. Evlerin hepsi tek katlı veya bahçeli ev şeklinde"

İlkokul öğrencileri

BURSA (AA) - Bursa'da bir ilkokulda yürütülen proje kapsamında, öğrencilerin hayallerindeki bahçeli ve tek katlı evleri tasarladığı maketlerin yer aldığı sergi açıldı.

Yıldırım ilçesindeki Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu 3-F sınıfının 29 öğrencisi, Hayat Bilgisi dersindeki "Benim Eşsiz Yuvam" temasından esinlenerek, hayallerini süsleyen evlerin maketini yapmaya karar verdi.

Proje çerçevesinde sınıf öğretmeni Didem Oruç'un yönlendirmesiyle öğrenciler, karton, mukavva, atık kutu, ışıklandırma, fidan, süs bitkileri, boya ve çeşitli süs eşyaları kullanarak maket evler hazırladı.

Öğrenciler, proje kapsamında yaptıkları maketlerde, hayallerindeki evleri müstakil, bahçeli ve havuzlu tasarladı.

Sınıf öğretmeni Oruç, "Hayalimdeki Ev Projesi"ni makete dökmeye çocuklarla karar verdiklerini belirterek, "Yatağımız olsun evin içinde, banyosu olsun, mutfağı olsun şeklinde bir fikir alışverişi yaptık. Bunu makete döktük. Öğrencilerimizin değişik fikirleri makete çok güzel yansıttıklarını gördük." diye konuştu.

Okul Müdürü Abdurrahim Çiçek ise öğrencilerin hayalindeki evi projelendirdiğini aktararak, "Öğrencilerimiz adına çok önemli bir proje bu. Çocuklar hayallerindeki evi ortaya çıkarmış oldular ve somut bir şekilde yaparak yaşayarak göstermiş oldular. Burada gördüğümüz hiçbir projede apartman yok. Evlerin hepsi tek katlı veya bahçeli ev şeklinde. Dolayısıyla bu da çocukların ne kadar bahçeli eve ihtiyaç duyduğunu gösteriyor." dedi.

- "Arkadaşlarımıza göstermek için böyle güzel evler yaptık"

Öğrencilerden Baturalp Şenel, derslerindeki konuyu maket şeklinde uygulamaya karar verdiklerini anlatarak, hayalindeki evin bahçeli ve çardaklı, depreme karşı da tek katlı olduğunu söyledi.

Öğrenci Esma Seçen de hayalindeki evi makete yansıttığını dile getirerek, "Arkadaşlarımıza göstermek için böyle güzel evler yaptık. Hayalimdeki ev iki katlı. Bahçesi büyük, içinde hayvanlarım olan bir ev isterdim. Hayvanları çok seviyorum, iki kedim ve bir köpeğim var yaptığım evin bahçesinde." şeklinde konuştu.

Sergi bir hafta süreyle ziyaret edilebilecek.



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