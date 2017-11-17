ANTALYA (AA) - İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "İLKSAN 75. Yıl Çalıştayı" açılış töreniyle başladı.



İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferda Yıldırım, 1943'te üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurulan İLKSAN'ın, üyelerini daha iyi yaşam standartlarına ulaştırmak için yaptığı çalışmaları ve kurumsal yapısıyla örnek bir kurum olmayı başardığını söyledi.



Toplumların ortak kaygısı olan sosyal güvenlik sorununun çözümü için model arayışlarının gündemde geldiğine işaret eden Yıldırım, İLKSAN'ın üyeleri için yürüttüğü hizmet ve emekli olan üyelerine yaptığı ödemelerle bu konuda müstesna bir örnek olma özelliğini koruduğunu vurguladı.

Üye birikimlerinden sağlanan kaynakları üzerinden sosyal yardımlar yaparak tamamlayıcı bir kurum niteliğinde olan İLKSAN'ın, üyelerinin maddi ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli bir fonksiyonu icra ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "İLKSAN, 2017 verilerine göre 256 bin üyesi ile ortalama olarak 30-35 bin çalışan üyesine 25-30 bin lira arasında bir emekli yardımı ödemekte. Ayrıca İLKSAN'ın evlilik, doğum, ölüm gibi durumlara ilişkin yardımları da var." dedi.

- "Türkiye'nin parlayan yıldızı"

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ise Türkiye'deki en eski yardım sandıklarından biri olan İLKSAN'ın 75 yıl önce kurulduğunu belirterek, 75'inci yıl nedeniyle sandığın gelecekteki durumuyla ilgili çalıştay düzenlemeye karar verdiklerini kaydetti.



Çalıştayın amacına ulaşacağına inandıklarını ifade eden Yılmaz, "Çalıştayın sonuç bildirgeleriyle kamuoyu önünde yardım sandıklarının ne olduğunu ortaya koyacağız. Bazı sıkıntılar yaşanmış olsa da şu anda sandık, Türkiye'nin parlayan yıldızı. Bunu övünerek söylüyorum." diye konuştu.

Açılış programının ardından çalıştay kapsamında "75 Yılda İLKSAN Tarihinde Yolculuk" isimli resim sergisi açıldı.

Eğitim sendikalarının temsilcileri, İLKSAN'ın eski dönemlerdeki başkanları, il ve ilçe delegeleri ile akademisyenlerin katıldığı "İLKSAN 75. Yıl Çalıştayı", 19 Kasım Pazar günü kapanış oturumu ve bildirgenin açıklanmasıyla sona erecek.

