İLKSAN'dan öğretmenlere

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, sandığa üye 255 binin üzerindeki öğretmen ve eğitim çalışanına yönelik emeklilikte aylık ek ödeme için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum, evlenme, emeklilik, maluliyet, şehitlik, ölüm ve cenaze gibi karşılıksız sosyal yardım ödemeleri ile düşük nemalı borç finansmanı hizmetleri sunan kurumun, gelecek 10 yıllık stratejik hedefleri arasında yer alan "sürekli emeklilik aylığı ödenmesi"ne yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlkokul öğretmenlerinin mesleğe başlar başlamaz kanun gereği İLKSAN üyeliği hakkı elde ettiğini dile getiren Yılmaz, mevcut 255 bin 500 üyenin sürekli emeklilik aylığı imkanından yararlanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Yılmaz, "Öğretmenlerimizin emeklilik dönemlerini daha mutlu ve daha huzurlu geçirmeleri için bir dizi çalışma yapıyoruz. Bunlardan biri de kurumumuza üye öğretmenlerimizin, emeklilik aylıklarına ek olarak her ay ödeme yapmak yönünde. Üyelerimizin çalışırken yaptıkları tasarrufların, emekliliklerinde ekonomik kaygı gütmeden yaşamalarına katkı sağlamasını istiyoruz. " diye konuştu.

Statü olarak en az 10 yıl aidat birikimi yapmak suretiyle emekli olan üyelerine "emekli ikramiye ödemesi" yaptıklarını anlatan Yılmaz, yeni çalışma konusunda şunları kaydetti:

"Birikmişleri olan üyelerimize, iki teklif sunacağız. Birikmişlerini almayı ya da birikmişleri yerine aylık ödeme isteyip istemediklerini soracağız. Öğretmenimizin yatırımını kurumsal olarak değerlendireceğiz ve isteyen üyelerimize aylık ödeme yapacağız. İkramiye içeride kalmak şartıyla ikramiyeden elde edilen geliri aylık olarak emekli üyelerimize ödeme imkanına kavuşacağız. Bu şekilde emekli öğretmenlerimizin maaşına aylık 300 lira veya daha fazla bir miktar yansıtılmış olacak."

Yılmaz, emeklilik ek aylığının üyenin vefatına kadar devamlılık içereceğini bildirdi.

Sürekli emeklilik aylığı ödemesi yönündeki tekliflerine ilişkin kararın, genel kurulda kabulünün ardından ana statü değişikliği yapacaklarını belirten Yılmaz, "Bu çalışmanın altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönem genel kuruldan bu karar geçtikten sonra uygulamayı başlatmayı düşünüyoruz." dedi.

- İLKSAN üyelerine ödemeler

İLKSAN, 4357 sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile kuruldu.

Kurum, doğal üyeleri sayılan ilkokul öğretmenleri ile Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı çalışanlarının mesleki sosyal yardımlaşma ve sağlık ihtiyaçlarının çözümüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Öğretmenlerin maaşlarından tevkif edilen cüzi aidatlarla birikim ve yatırım yapan İLKSAN, bu birikimleri ile bundan oluşan nemaları, evlilik, doğum, cenaze, ölüm, şehitlik, emeklilik ve ikraz gibi karşılıklı ve karşılıksız sosyal yardım olarak üyelerine geri ödüyor.

Kurumun üyelerinden maaşlarına orantılı olarak aylık ortalama 45-60 lira aidat kesiliyor. İLKSAN, üyesi bulunan ve 30-35 yılda emekli olan öğretmenlere ortalama 25 bin 30 bin lira arasında toplu emeklilik ödemesi yapıyor. Bu ödemeden yılda ortalama 5 bin üye yararlanıyor.