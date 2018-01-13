İLKSAN'ın 75. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, "Sandığımızın bugün bir milyar 30 milyon lira nakdi bulunmaktadır. Düşük ölçekli bir bankanın seviyesine gelmiştir." dedi.



Yılmaz, sandığın 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İLKSAN Öğretmenevi’nde basın toplantısı düzenledi.



İLKSAN’ın 1943 yılında kurulduğunu ve 75 yıllık süreç sonunda 31 Aralık 2017 itibarıyla 252 bin üyeye sahip olduğunu belirten Yılmaz, sandığın bu zaman diliminde yüz binlerce eğitim neferinin sosyal refahı için gayret sarf ettiğini söyledi.



Geçen yıl boyunca yaklaşık 46 bin üyeye sosyal yardım yaptıklarını anlatan Yılmaz, yardım miktarının 956 milyon lirayı bulduğu bilgisini verdi.



Yılmaz, sandığın 15 bin üyesine 223 milyon lira "karşılıksız sosyal yardım" yaptığını kaydederek, bu yardımların, evlilik, doğum, doğal afet, cenaze, kaza sonucu ölüm, şehitlik, maluliyet, vefat, emeklilik ve sağlık destek yardımlarını kapsadığını dile getirdi.



Aynı yıl sandığın 31 bin üyesine 732 milyon lira "karşılıklı ikraz" (borç) ödemesinde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, bu yardımların da ihtiyaç, özel günler, icra, evlilik, tatil, doğum, tedavi gideri, tüp bebek tedavisi ve sünnet yardımlarını kapsadığını belirtti.



Yılmaz, şöyle konuştu:



“Gururla ifade ediyorum ki 1943 yılında kurulan sandığımızın 31 Aralık itibarı ile 252 bin 452 aktif üyesi vardır. Kanunla kurulan 'Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumlarından' birisi olan sandığımızın doğal üyeleri, ilkokul öğretmenleri ile milli eğitim müdürlüklerinde çalışanların eğitim mensuplarıdır. Sandığımızın bugün bir milyar 30 milyon lira nakdi bulunmaktadır. Düşük ölçekli bir bankanın seviyesine gelmiştir. 'OYAK’tan sonraki en büyük sosyal yardım sandığı haline geldik' diyebilirim."

Yılmaz, İLKSAN olarak sigorta şirketi kurmayı düşündüklerini, desteklerin artması halinde öğrenci bursları vermeyi ve öğrenci yurdu yapmayı planladıklarını söyledi.



Toplantının ardından İLKSAN Yönetim Kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.