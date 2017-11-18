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İller Arası Wushu Sanda Turnuvası

- 7 ilden 130 sporcunun katıldığı turnuva Bitlis'te başladı

İller Arası Wushu Sanda Turnuvası


BİTLİS (AA) - Wushu Bitlis İl Temsilciliğince düzenlenen, "İller Arası Wushu Sanda Turnuvası" başladı.

Ziya Eren Spor Lisesinin spor salonunda düzenlenen turnuvaya 7 ilden 130 sporcu katıldı.

Bitlis Wushu İl Temsilcisi Abdurrahman Kaçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvaya Bitlis, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin ve Malatya'dan genç sporcuların katıldığını söyledi.

Bitlis'ten 30 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girecek sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edeceğini dile getiren Kaçak, sporcuların kısa süreli eğitimlere rağmen önemli gelişim gösterdiklerini ifade etti.

Abdurrahman Kaçak, turnuvaya katkılarından dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Turnuva yarın kupa ve madalya töreni ile sona erecek.

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