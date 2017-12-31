İlmekleri görerek değil dokunarak atıyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da yaşayan görme engelli Safinaz Karabacak, örgü yaparak bir yandan boş zamanlarını değerlendiriyor bir yandan da ürünleri satarak para kazanıyor.

İlçeye bağlı Çavuşlu Beldesi Beyli Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 55 yaşındaki Karabacak, örgü örmeyi 20'li yaşlarda öğrendi.

Uzun yıllar bu konuda kendisini geliştirmeye çalışan Karabacak, İŞKUR tarafından Görele ilçesindeki Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneğinde açılan kursa da katıldı.

Karabacak,dokunarak ortaya çıkardığı birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünleri satarak para kazanıyor.

Hobi olarak başladığı işte artık engellerini aşarak hem üretmenin hem de ekonomik kazanç sağlamanın mutluluğunu yaşayan Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelinin hayatına bir engel olmadığını söyledi.

Evdeki çoğu işi yapabildiğini dile getiren Karabacak, örgü örmeyi de uzun yıllar önce çevresindeki kişilerden öğrendiğini ifade etti.

Karabacak, örgü örmeyi sevdiğini anlatarak, "İyi ki öğrenmişim örgüyü. Boş durmayı sevmiyorum, tüketici olmayı değil, üretici olmayı seviyorum." dedi.

- "Örgü örmek bana keyif veriyor"

Bugüne kadar hobi amaçlı giysi ördüğünü belirten Karabacak, bebek hırkası, bebek şapkası, yetişkinler için hırka, kazak, yelek, şal, atkı, bere ve birçok şey yapabildiğini aktardı.

Karabacak, "Yaptıklarımı satıyorum, sipariş verenler oluyor. Mesela büyükler için bir yelek 150 lira, bebekler için 40 lira. Bu da biraz da olsa ekonomik katkı sağlıyor. Çok fazla sipariş yok ama yine de mutluyum. Örgü örmek bana keyif veriyor." diye konuştu.

İki renkli ürünleri de ürettiğini anlatan Karabacak, örgü kursunda kendini daha da geliştirerek, boş zamanlarını değerlendirmek istediğini vurguladı.

- "Karabacak, görme engelliler için olumlu örnek"

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Hülya Yazgan ise Safinaz Karabacak'ın üretmeyi çok seven biri olduğunu söyledi.

Karabacak'ın her türlü giysiyi zorlanmadan örebildiğine dikkati çeken Yazgan, Karabacak'ın diğer görme engelliler için de olumlu örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.