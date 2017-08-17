ILO'dan mevsimlik tarım işçilerine ziyaret

ORDU (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi heyeti, Ünye'deki mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanı ziyaret etti.

ILO Türkiye Ofisinden 11 kişilik heyet, Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Türker, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile Ünye ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanda incelemelerde bulundu.

Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği Projesi (METİP) kapsamında eski Ünye havaalanında bulunan alana yerleştirilen mevsimlik tarım işçileri ve çocukları, yetkililerle görüştü.

Heyetin ziyaretinde tarım işçilerinin çocukları folklor gösterisi yaptı.

Tarım işçileriyle sohbet eden heyet, ailelere 16 yaşından küçük olan çocukları fındık bahçelerine çalışmaya götürmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Kaymakam Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, METİP kapsamında kurulan konaklama yerinin, eski havalanının Ordu Üniversitesine tahsisinden dolayı bu yıl son kez kullanıldığını söyledi.

Yeni METİP alanı ile ilgili yer arayışında olduklarını belirten Güney, yeni yer için İnkur ile Tekkiraz çevresindeki 20 dönümlük arazinin uygun olacağını düşündüklerini ve bunun için destek beklediklerini kaydetti.

Genel Müdür Yardımcısı Kazancı ise mevsimlik tarım işçilerine yönelik ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.