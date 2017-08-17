Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

ILO'dan mevsimlik tarım işçilerine ziyaret

- ILO Türkiye Ofisi yetkilileri, Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarım işçilerinin konaklama yerlerinde incelemelerde bulundu

ILO'dan mevsimlik tarım işçilerine ziyaret

ORDU (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi heyeti, Ünye'deki mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanı ziyaret etti.

ILO Türkiye Ofisinden 11 kişilik heyet, Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Türker, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile Ünye ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanda incelemelerde bulundu.

Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği Projesi (METİP) kapsamında eski Ünye havaalanında bulunan alana yerleştirilen mevsimlik tarım işçileri ve çocukları, yetkililerle görüştü.

Heyetin ziyaretinde tarım işçilerinin çocukları folklor gösterisi yaptı.

Tarım işçileriyle sohbet eden heyet, ailelere 16 yaşından küçük olan çocukları fındık bahçelerine çalışmaya götürmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Kaymakam Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, METİP kapsamında kurulan konaklama yerinin, eski havalanının Ordu Üniversitesine tahsisinden dolayı bu yıl son kez kullanıldığını söyledi.

Yeni METİP alanı ile ilgili yer arayışında olduklarını belirten Güney, yeni yer için İnkur ile Tekkiraz çevresindeki 20 dönümlük arazinin uygun olacağını düşündüklerini ve bunun için destek beklediklerini kaydetti.

Genel Müdür Yardımcısı Kazancı ise mevsimlik tarım işçilerine yönelik ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
METİP ProjesiÜnye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5