İmam Hatip Spor Oyunları'nda kupa heyecanı





İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Öncü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen İstanbul İmam Hatip Liseleri Arası Geleneksel ve Modern Spor Oyunları'nda başarılı olan okullar kupalarını aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı.

İki ay süren ve yaklaşık 500 öğrencinin 10 ayrı branşta yarıştığı oyunların ödül töreni çeşitli gösterilerle başladı.

Organizasyonda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, imam hatiplilerin arasından şampiyonlar çıkmasını beklediğini anlatarak, "Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz. İmam hatipli gençler arasından Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Hem okuyacağız hem çalışacağız hem spor yapacağız. Okul sporlarının daha aktif olması için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmalarımızı arttıracağız. Okul sporları için 65 milyon lira bütçe ayırdık, bu yıl bütçeyi iki katına çıkaracağız. Ortaokuldaki, lisedeki gençlerin spor yapmasını istiyoruz. Spor sizi uyuşturucudan, bağımlılıktan uzak tutacak. Bu tesisle geleceğin şampiyonları için yapıldı. Sizlerle gurur duyuyoruz. Milli manevi değerlere sahip gençlerimiz güçlü Türkiye için çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem iyi bir sporcu hem de imam hatipli olduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:

"Delikanlım işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Size selam getirdim Recep Tayyip Erdoğan'dan. Cumhurbaşkanımız iyi bir sporcu ve imam hatipli. Sporu onun kadar bilen yok. Takım kaptanlığı yaptı, kulüp idareciliği yaptı. Hep sporun içindeydi. Türkiye'nin dört bir yanında futbol sahaları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, çeşitli spor tesisleri iktidarı döneminde ülkemize kazandırıldı. Belediye başkanı seçildiğinde bize talimat verdi, 'bütün mahallelere, kulüplere spor tesisi yapacağız' dedi. Spor tesisi önemli ama tesislerin içini doldurmak da önemli."





- Canbey: "Okullarımızda lisanslı sporcu sayısını hızla artırmak zorundayız"





Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Canbey de sporun hayatın bir parçası olması gerektiğinin altını çizerek, "İmam hatip okullarında yeşeren fidanlarıyla Türkiye yeniden ümmetin umudu ve sancaktarı haline geldi. Hepimiz imam hatipli bir Cumhurbaşkanı ile ulaştığımız refahın ve uluslararası itibarın farkındayız. Bu milletin fertleri olarak ülkemizin geleceği için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Sporu hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline getirmek zorundayız. Sporu yaşam kalitemizi yükselten bir değer olarak görmeliyiz. Okullarımızda lisanslı sporcu sayısını hızla artırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu da gençlere sporla uğraşmalarını tavsiye etti.

Konuşmaların ardından şampiyonluk kazanan okullara ve sporculara kupaları verildi.







