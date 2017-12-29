İmam hatiplilerden 6 dilde Kudüs bildirisi

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Kudüs kararını protesto eden imam hatip lisesi öğrencileri, 6 dilde bildiri yayımladı.

ÖNDER İmam Hatipler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, imam hatip lisesi öğrencilerinin Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca, Almanca ve Fransızca yayımladıkları bildiride, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan eden kararının desteklendiği kaydedildi.

Filistin topraklarında 1948 yılından beri uluslararası hukukun çiğnendiği aktarılan bildiride, şöyle denildi:

"Emperyalist güçler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında siyonistlerin Doğu Kudüs'ü işgal ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararını hiçe saymış ve aynı emperyalist güçler Kudüs'ü siyonistlerin sözde başkenti ilan etmişlerdir. Bu hadise ilk kıblemizi içinde bulunduran, yıllarca İslam sancağı altında farklı dinlerin ve kültürlerin barış, huzur ve esenlik içerisinde yaşadığı, İsra'nın son; Mirac'ın ilk durağı, Hazreti Ömer'in mirası, Selahaddin-i Eyyubi'nin rüyası, Yavuz Sultan Selim'in emaneti, Abdülhamid Han'ın davası olan Kudüs'e hakaret ve İslam aleminin namusuna çalınmış kara bir lekedir. Kudüs; biz Müslümanların ortak paydası, hayati meselesi ve kırmızı çizgisidir. Kudüs, devletlerin oyuncağı olamayacak kadar önemli bir değerdir.

Yarım asrı aşkın bir süredir zulüm altında bulunan mahzun topraklar için akacak göz yaşımız kalmamıştır. Siyonist güçlerin Kudüs hakkında aldığı son karar kabul edilebilir değildir. Bu bağlamda biz İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan eden kararının arkasında olduğumuzu ve bundan sonra da Kudüs'ün salahiyeti için milli ve manevi çıkarlarımız göz önünde bulundurarak alınmış/alınacak olan bütün kararların destekçisi olacağımızı ve üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi bu bildiri ile kamuoyuna beyan ederiz."







