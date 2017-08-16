İmamdan camide namaz kılan çocuklara hediye

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde, çocuklara camide cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazandırmak isteyen din görevlisi Hüseyin Bolat, başlattığı "Camide namaz kılıyorum" kampanyası ile ibadethaneye gelen küçüklere tablet, basketbol topu ve sırt çantası hediye ediyor.

Gazeluşağı Mahallesi Hırhalı Camisi imamı 43 yaşındaki Bolat, çocuklara cami sevgisini aşılayabilmek için kampanya başlattı.

İmkanlarıyla "Camide namaz kılıyorum" kampanyası düzenleyen din görevlisi, namaza gelen çocuklar arasında yaptığı çekilişle tablet, basketbol topu, sırt çantası, Kur'an-ı Kerim, kalemlik gibi hediyeler dağıtmaya başladı.

Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev yaptığı camiye 2 yıl önce imam olarak atandığını ve cemaat sayısını artırmak için sürekli çalışmalar yaptığını söyledi.

Yaz Kur'an kursuyla çocukların camiye geldiğini belirten Bolat, "Çocukları camide namaz kılmaya alıştırmak istedim ve bir plan yaptım. 'Camide namaz kılıyorum' adını verdiğim hediyeli kampanyayı başlatmaya karar verdim. Bunun duyurusunu yaptıktan sonra kısa sürede camideki çocuk cemaat sayısı 6'dan 22'ye çıktı." dedi.

Çocuklara camiye geliş sayılarına göre puanlama yaptığını aktaran Bolat, bir baraj puanı koyduğunu, bunu geçenler arasında kura çekerek tablet, basketbol topu, sırt çantası, Kur'an-ı Kerim, kalemlik gibi çeşitli hediyeler verdiğini dile getirdi.

- Kampanya teşvik amaçlı

Bolat, dağıttığı hediyeleri imkanıyla temin ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okullarda verilen temel dini bilgilerin yanı sıra bizler de yaz kurslarında çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim öğretmek ve cami sevgisini aşılamak için çalışıyoruz. Bazı alışkanlıklar küçük yaşlarda kazanılmazsa ilerde kazanılması güç oluyor. Biz de geleceğimiz olan çocuklarımıza cami ve cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazandırmak için böyle bir yöntem tercih ettik. Bazı çocuklarımız yaklaşık bir kilometre mesafeden camiye geliyor. Bu da yaptığımız kampanyanın olumlu sonuçlarla ilerlediğini gösteriyor."

Kurs sonuna kadar kampanyanın devam edeceğini belirten Bolat, hediyelerin tamamen teşvik amaçlı olduğunun altını çizdi.

Kur'an kursu öğrencilerinden 10 yaşındaki Sıdıka Selli de buraya iki yıldır yaz aylarında geldiğini kaydetti.

İkindi, öğle ve akşam namazlarını camiye gelerek arkadaşları ile cemaatle kıldığını anlatan Selli, topladığı bin 900 puanla Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealini almaya hak kazandığını aktardı.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Ahmet Mustafa ise camiye arkadaşları ile severek geldiklerini söyledi.



