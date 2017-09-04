İmamlar mobbingden şikayetçi

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, bazı cami yaptırma derneği yönetimlerinin imamlara baskı ve mobbing uyguladığını iddia ederek, "Cami yaptırma dernekleriyle ilgili mevzuata 'Dernek, imamın görevine müdahale edemez' şeklinde bir müeyyide getirilmeli." dedi.

Bayraktutar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 82 bin üyelerinin bulunduğunu belirterek, bunların yaklaşık 67 bininin imam hatip ve müezzin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yerinde görev yapan üyelerinin çalışma koşullarıyla ilgili kendilerine şikayet ve taleplerini dile getirdiğini kaydeden Bayraktutar, bunların başında cami yaptırma derneği yönetimlerinin olumsuz tavır ve davranışlarının geldiğini vurguladı.

Bayraktutar, bazı cami yaptırma derneği yönetimlerinin, görevli din adamlarından kendilerine itaat etmelerini beklediğini belirterek, itaat etmemeleri halinde din görevlileri açısından sıkıntılı bir sürecin başlayabildiğine dikkati çekti.

Böyle bir tablonun oluşmasında cami yaptırma derneği yönetimlerinin kendilerini "caminin sahibi" olarak görmesinin etkili olduğunu belirten Bayraktutar, şöyle konuştu:

"Camilerin hizmete açılması safhasına kadar büyük gayret ve özveride bulunan dernekler, camiler hizmete açıldıktan sonra caminin işleyişine karışmamalı, sadece bakım ve onarım işleriyle ilgilenmeli. Hepsi için söylemiyoruz ama bazı cami yaptırma dernek yönetimleri kendilerini imamların 'işvereni' gibi görüyor, imamdan kendilerine itaat etmelerini bekliyor, imamın yıllık izninden caminin lambasına kadar her şeye karışıyor."

- "Lojmanların kullanımı Diyanete verilmeli"

Bayraktutar, bazı cami yaptırma derneklerinin imamların kullandığı lojmanları, imamlara karşı baskı ve yıldırma unsuru olarak kullandığını iddia ederek, "Dernektekiler, imama eğer kafayı taktıysa tapusu derneğe ait olduğu için imamdan lojman için yüksek kira talep ediyorlar. Buna fırsat vermemek için lojmanların kullanımı 49 yılllığına Diyanet İşleri Başkanlığına verilmeli." dedi.

Cami yaptırma derneklerinin yasal sınırlarının net olarak belirlenmesini istediklerini dile getiren Bayraktutar, şunları kaydetti:

"Cami yaptırma dernekleriyle ilgili mevzuata 'Dernek, imamın görevine müdahale edemez' şeklinde bir müeyyide getirilmeli. Bu sağlanırsa, bugün birçok din görevlilerimizin yaşadığı mobbinge neden olan şartlar da ortadan kaldırılmış olur."