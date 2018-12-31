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İmar Barışı başvuruları uzatıldı

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, yeni yılda yeni mağduriyetler yaşanmaması, konutlardaki imar ve iskan sorununun çözülmesi için İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz" - "Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarih 30 Haziran 2019 olarak belirlendi" - "İmar Barışına bugüne kadar 9 milyon 698 bin 238 vatandaşımız başvuru yaptı"

İmar Barışı başvuruları uzatıldı
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ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların yoğun talebi üzerine, mağduriyet yaşanmaması için İmar Barışı'na başvuruların 15 Haziran, ödeme süresinin ise 30 Haziran 2019'a uzatıldığını bildirdi.

Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkça uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde Yapı Kayıt Belgesi için 8 Haziran 2018'de başlayan başvuruların daha önce 31 Aralık'ta sona ereceğini duyurduklarını hatırlattı.

Son günlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıldığını ve bu nedenle bazı banka şubelerinin hafta sonu dahi mesai yaptığını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, yeni yılda yeni mağduriyetler yaşanmaması, konutlardaki imar ve iskan sorununun çözülmesi için İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarih 30 Haziran 2019 olarak belirlendi."

- Başvuru sayısı 10 milyona yaklaştı

İmar Barışı'na yapılan son başvuru rakamlarına ilişkin de bilgi veren Kurum, "İmar Barışına bugüne kadar 9 milyon 698 bin 238 vatandaşımız başvuru yaptı. Vatandaşlarımızca yapı kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İmar Barışı başvurularının devam ettiği 6 ay süresince kamu bankalarının da vatandaşlara kredi kullandırma noktasındaki desteğini sürdüreceği öğrenildi.

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Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumImar Barışı
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