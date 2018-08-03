İmar barışına

ANKARA (AA) - İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, imar sorunlarının çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı ile imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasının sağlanacağı hatırlatıldı.

Başvuru süreci 31 Ekim'de sona erecek İmar Barışı uygulamasından daha fazla vatandaşın faydalanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gittiği bildirilen açıklamada, üç bankanın hazırladığı "İmar Barışı Kredisi"nin 6 Ağustos'tan itibaren başvuru sahiplerinin kullanımına sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada, "İmar Barışı Kredisi"nden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.



Başvuru sahiplerinin, İmar Barışı'na konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını 60 aya kadar vade seçenekleriyle 1,33'den başlayan faiz oranlarıyla kredi alarak karşılayabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların "Yapı Kayıt Belgesi" almak için 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme yapabileceği kaydedildi.

Üç banka tarafından 60 ay vadeli kredilerde 20 bin liraya kadar aylık faiz oranı 1,33 ve yıllık faiz oranı 15,96, 20 bin ile 100 bin lira arasında aylık faiz oranı 1,48 ve yıllık faiz oranı 17,76, 100 bin lira ve üstünde ise aylık faiz oranı 1,65 ve yıllık faiz oranı 19,8 olarak belirlendi.



