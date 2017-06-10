"İmece usulü" ile yaptılar desteksiz bırakmadılar

BURSA (AA) - ŞABAN KILIÇÇI - Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal yerleşim yerlerinden olan 210 haneli Dipsizgöl Mahallesi sakinleri, 8 yıl önce "imece usulü" ile yaptırdıkları okullarının ihtiyaçlarını yine el birliğiyle gideriyor.

Nüfusu 800 olan Dipsizgöl'de 1954'te yapılan mevcut okul binasının yetersiz kalmasının ardından mahalle sakinleri, 2009'da yeni okul talebiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu.

Kaba inşaatı kendileri tarafından yaptırılması koşuluyla talepleri kabul gören mahalle sakinleri, bir araya gelerek binayı yapmayı kararlaştırdı.

Bursa Valiliği tarafından 25 Temmuz 2009'da imzalanan protokolün ardından Dipsizgöllüler, 8 derslikli yapılması düşünülen okul için kendi aralarında para topladıktan sonra inşaata başladı.

Mahalle sakinlerinden 350 kişinin, 125 traktör desteğiyle gönüllü olarak çalıştığı inşaatın temeli 24 Ekim 2009'da atıldı ve kabası 20 günde tamamlandı. Dipsizgöl İlk ve Ortaokulu, 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde kapılarını öğrencilerine açtı.

Mahalle sakinleri "imece usulü" ile yaptırdıkları okullarına ilk günden beri desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Muhtar Selami Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin okullarına verdikleri önemin 8 yıldır aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

Okulun mahalle sakinlerinin büyük bir dayanışması sonucu yapıldığını anlatan Şen, "Arsa bağışında bulunanlar, parasal olarak yardımda bulunanlar oldu. Yine traktörüyle gelen, çimentosunu, kumunu getiren, kamyonunu yönlendiren herkesin burada emeği var. 2009 yılında neysek 2017'de de aynıyız. Okula desteğimiz hiç bitmedi. Köylümüzün vatandaşlarımızın desteği sürüyor." dedi.

- Çatıyı yaptırdılar duvarları boyattılar

Şen, geçen yıl aşırı kar yağışından dolayı okulun çatısının deforme olduğunu, olukların koptuğunu belirterek, "Bunların onarımlarıyla uğraştık. Boyacı tutarak okula yeni bir görünüm kazandırdık. Daha nezih bir ortam oldu. Köylümüz desteğini hiç esirgemiyor. Şu anda 110 öğrenci okuyor. Tam bir özel okul statüsünde. Sınıflarımız gayet nezih. Yani bir özel okulu aratmayacak şekilde eğitim ve öğretime devam ediyor." diye konuştu.

-İlçe birincisi okul

Okul Müdürü Fevzi Yıldırım ise okullarının ilçe genelinde başarısının yüksek olduğunu söyledi.

Geçen yıl hem birinci hem ikinci dönem genel ortalamada ilçe birincisi olduklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Okulumuzda 44 ortaokul öğrencisi varken bunların 3'ü burslu. Başarılı öğrenci sayısı çok fazla. Okulumuzda sosyal, kültürel etkinlik yoğun oluyor. Başarıda mahalle sakinlerimizin de büyük etkisi var. Çünkü okullarına gerçekten sahip çıkıyorlar. Son 2,5 yılda buraya yaklaşık 100 bin liranın üzerinde para harcandı. Bir sloganımız var, 'Dipsizgöl çatısı altında olmak bir ayrıcalıktır' diye. Biz bunu burada yaşıyoruz. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz."



