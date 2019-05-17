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IMF Başkanı Lagarde Özbekistan'da

- Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

IMF Başkanı Lagarde Özbekistan'da
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TAŞKENT (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Mirziyoyev, Özbekistan ile IMF arasındaki yapıcı diyalog ve karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin sürekli olarak gelişmekte olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mirziyoyev, halihazırda IMF’nin Özbekistan’da çağdaş deneyim ve bilimler esasında geniş kapsamlı reform ve değişimlerin planlanması ve uygulanmasında önemli ortaklardan olduğunu söyledi.

Özbekistan ile IMF arasındaki iş birliğinin perspektiflerinin detaylı olarak ele alındığı ve bununla ilgili öncelikli iş birliği alanlarının belirlendiği görüşmede, ülkenin para-kredi ve vergi-bütçe politikasının geliştirilmesi, para politikasının verimli etkenlerinin uygulanması, ülkede iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve diğer alanlardaki iş birliğinin sürdürülmesi meseleleri ele alındı.

Lagarde, IMF’nin Özbekistan’da tüm alanları kapsayan reform ve değişimleri övdü, Özbekistan’ın Orta Asya’da iyi komşuluğun pekiştirilmesi, karşılıklı güvenin arttırılması, bölgesel ticaret ve insani ilişkilerin genişletilmesine yönelik çabalarının önemini vurguladı.

Christine Lagarde, IMF’nin Özbekistan’da verimli iş birliğinin hayata geçirilmesi ve ekonominin istikrarlı kalkınmasının sağlanmasını tüm alanlarda desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
IMF Başkanı LagardeÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şevket MirziyoyevÖzbekistan
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