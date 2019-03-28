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IMF Başkanı Lagarde'dan "Avro Bölgesi" uyarısı

- IMF Başkanı Christine Lagarde: "Para birimi (avro) on yıl önceden daha dayanıklı ancak yeteri kadar değil"

IMF Başkanı Lagarde'dan
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PARİS (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin olası ekonomik krizlere karşı hazırlıklı bulunmadığı uyarısında bulunarak, avronun on yıl önceye göre dayanıklı olduğunu ancak bunun yeterli düzeye ulaşmadığını söyledi.

Lagarde, Paris'te Fransa Merkez Bankasının düzenlendiği etkinlikte yaptığı konuşmada, "Para birimi on yıl önceden daha dayanıklı ancak yeteri kadar değil." ifadelerini kullandı. Lagarde, Avro Bölgesi'nin daha önce iki kriz atlattığını ve birçok şirketin hala bunun sancısını yaşadığını belirtti.

Lagarde, Avrupa'nın tamamen gelişmiş bir ekonomik sistem oluşturmakta geciktiğine işaret ederek, Avrupa Birliği üyesi ülkelere Avro Bölgesi'ni güçlendirmeleri çağrısı yaptı.


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AvroAvro BölgesiİMFIMF Başkanı Christine Lagarde
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