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IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları başlıyor

- Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın temsil edeceği IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da yapılacak

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları başlıyor
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WASHINGTON (AA) - Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın temsil edeceği Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da gerçekleştirilecek.

Bakan Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak ve temaslar bulunmak üzere dün gece Washington'a geldi.

Albayrak'ın, organizasyon kapsamındaki G-20 Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılması bekleniyor.

Bakan Albayrak, ayrıca çeşitli üst düzey temaslarda bulunacak ve Amerikalı yatırımcılarla görüşmeler yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABDIMF - Dünya Bankası Bahar ToplantılarıTürkiye
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