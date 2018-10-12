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IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları

- Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaşanan ticaret savaşlarını dünyaca ünlü "Taht Oyunları" dizisi ile eleştirdi

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları
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CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaşanan ticaret savaşlarına dünyaca ünlü "Game of Thrones (Taht Oyunlar)" dizisi hikayesi ile göndermede bulundu.

Bali’de devam eden IMF- Dünya Bankası Genel Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen oturumda konuşan Widodo, dünyada yaşanan ekonomik sorunlar ve ticaret savaşlarına Taht Oyunları dizisiyle göndermede bulunarak, "Batmakta olan bir dünyada zaferin bir anlamı olmadığını" söyledi.

Ekonomisi büyük ülkeler arasındaki gerilimin finansal piyasalarda kargaşaya neden olduğunu vurgulayan Widodo, son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların üstesinden gelinmesinde, ünlü dizinin hikayesinde krallık içerisinde büyük savaşın başlayacağına işaret eden "Winter is coming (Kış geliyor)" sözlerine atıfta bulunarak ekonomik anlamdaki gerginliklerin kendileri için artık yettiğini kaydetti.

Widodo, "sorunlar içinde tek başına başta oturmanın hiçbir kazanım sağlamayacağını, aksine paylaşılan güçle topyekun zorlukların üstesinden kolayca gelinebileceğini" belirtti.

Ülkelerin sadece kendi çıkarlarına odaklanmasının dünya ekonomisine ve kendilerine de bir fayda sağlamayacağının altını çizen Widodo, diğer ülkeleri kapsayacak şekilde iş birliğine önem verilmesi ve küreselleşme konseptinden uzaklaşılmaması gerektiğini dile getirdi.

Widodo ayrıca ülkeler arası zayıf iş birliği ve koordinasyonun birçok soruna neden olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim de IMF-Dünya Bankası toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, küresel büyümeye ilişkin Çin ve ABD arasında yaşanan ticari gerilimlerden endişe duyduğunu belirtmişti.

Bali’de 8 Ekim’de başlayan IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları 14 Ekim’e kadar sürecek.

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