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İMH'den "Kudüs" tepkisi

- İMH Yönetim Kurulu Başkanı Özden: - "(ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma adımı) Bu tehlikeli adımları atmamaları konusunda muhatapları uyarıyoruz. Bu işin sorumlularının tarih ve insanlık önünde hesap vereceklerini hatırlatmak istiyoruz"

İMH'den

İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp büyükelçiliğini bu şehre taşıma girişimine tepki gösterdi.

Özden, yaptığı açıklamada, Kudüs'ün önemine işaret ederek, "Bizler son bir yerimiz olsa gidilecek, orası Kudüs olsun diyecek kadar o topraklara muhabbet besleyen bir milletiz." dedi.

Kudüs'ü sevmenin ve savunmanın imanlarının gereği olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şimdi kişinin sevdiğiyle imtihan olması gibi biz de Kudüs ile imtihan oluyoruz. Başkan seçildiği günden itibaren mübarek topraklarımıza musallat olan Trump ve avanesinin adeta yangına körükle gider gibi büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyeti ve Kudüs'ün uluslararası statüsünü gözardı ederek İsrail'in başkenti ilan etme girişimi asla kabul edilemez. Bu tehlikeli adımları atmamaları konusunda muhatapları uyarıyoruz. Bu işin sorumlularının tarih ve insanlık önünde hesap vereceklerini hatırlatmak istiyoruz. Hükümeti de gelişmelere paralel olarak muhatapların geri adım atmasını temin edinceye kadar yapacakları her türlü faaliyette desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bizler İnsan ve Medeniyet Hareketi teşkilatları olarak Kudüs konusunda tarafız ve kardeşlerimizin yanındayız."

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İnsan Ve Medeniyet Hareketi
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