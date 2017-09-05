İMKANDER Genel Başkanı Özer:

İSTANBUL (AA) - İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) Genel Başkanı Murat Özer, Türkiye'nin insani yardım çalışmaları konusunda tüm mazlumlara umut olan bir ülke olduğunu kaydetti.

İMKANDER yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı vesilesiyle derneğin, Pankisi Vadisi'nde Çeçen mülteci kampından, Suriye'de El Bab'a, Sudan'ın güneyinden Uganda'ya uzanan mülteci kamplarına kadar pek çok kriz bölgesine Türkiye'den hayırseverlerin kurbanlarını ulaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Özer'in, "Ülkemiz dünyanın en zengin ya da diğer bir ifadeyle en çok sömüren ülkeler listesinde değil. Tüm emperyal güçlerin ve taşeronlarının saldırısı altındayken dünyada mazlumlara en çok yardım eden ülkeler listesinde hak ettiği yere geldi. Bu Türkiye'nin tarihi misyonuyla örtüşüyor. Artık ülkemiz tüm mazlumlara umut vaat eden parlayan bir yıldıza benziyor." ifadelerine de yer verildi.