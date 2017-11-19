İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Vakfı Başkanı ve European Laboratory of Nutrients Direktörü Prof. Dr. Emar Vogelaar, C vitamini, selenyum ve A vitamini aldıkça bağışıklık sisteminin güçlendiğini belirterek, "Ama fazla alınmasıyla da bağışıklık sistemi düşüşe geçiyor." dedi.

Vogelaar, Nişantaşı'nda bir otelde düzenlenen "İmmunoloji Kanser ve Otizm Konferansı"nda bağışıklık sistemi açısından besinlerin önemine dikkati çekti.

Artık hastalara antibiyotik verilmediğini dile getiren Voogelaar, "Bu yüzden iyi bir beslenmeye ihtiyacımız var. Enfeksiyonların sayısı artıyor. Kamu sağlığı, halk sağlığı problemleri artıyor. Tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıkları artıyor. Eskiden kullanılan ilaçlar artık kullanılamaz hale geldi. İlaçları geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapılıyor. Fakat bakteriler ve başka enfeksiyonlar da değişiyor. Bu giderek artan bir problem oluyor." diye konuştu.

Vogelaar, Dünya Sağlık Örgütü'nün daha iyi beslenmeyi tavsiye ettiğini vurgulayarak, besin açısından yoğun gıdalar, vitaminler ve aminoasit açısından zengin gıdaların beslenmeye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bağışıklık sisteminin aminoasitlerin yetersiz alınmasında düştüğünü dile getiren Vogelaar, şöyle konuştu:

"Selenyumun ihtiyacı, gerekliliği 1970'li yıllarda bile fark ediliyordu. Hayvanlara fazla selenyum verildiğinde 30 kata kadar daha fazla antikor görülüyordu ve bu da heyecan verici bir buluştu çünkü immün sistemi canlandırıyordu. Fakat fazla verirseniz immün sistem yine düşüyor. C vitamini, selenyum ve A vitamini aldıkça bağışıklık sistemi güçleniyor ama fazla alınmasıyla da bağışıklık sistemi düşüşe geçiyor."

Autism Medical Institute Başkanı Dr. Necip Cem Kınacı da bütün hastalıkların bağırsakta başladığını ve domino etkisiyle diğer problemlerin ortaya çıktığını ifade etti.

Kınacı, otizmin de genetik bir altyapıdan geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Genetik altyapı bağırsak geçirgenliğini bozuyor. Bağırsak geçirgenliğinin bozulması, bir takım enzimlerin üretimlerini, hormonların yapımını bozuyor. Yetersizlikler oluşuyor, metabolik faaliyetler bozuluyor, bunun neticesinde ağır metaller birikiyor, kan-beyin bariyeri bozuluyor. İstemediğimiz toksik ürünlerin beyne ulaşması sonucunda beyinde bir enflamasyon oluşuyor ve bu da otizme yol açıyor. Otizm zincirin son halkası. Otizme gelene kadar çocuklar pek çok problemi yaşıyor. Otizm bağışıklık sisteminin düşük olmasından da kaynaklanıyor. Bağışıklık sisteminin yüzde 80'i bağırsaktan geçiyor. Bağırsak sistemindeki bozukluk bağışıklık sisteminin düşüklüğüne neden olur. Kanserin de otizmin de sebebi budur. Aslında birbirinden çok farklı görülmelerine rağmen ana sebepleri ve altyapısı aynı olan problemlerdir."

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar da doğal beslenmenin önemli olduğunu vurgulayarak, ambalajlı gıdaların raf ömrünün uzatılması için içinden bazı maddelerin alındığını, bunun da insan sağlığını olumsuz etkilediğini anlattı.

Dizdar, beslenmenin içerik açısından değiştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Raf ömrünü uzamak için doğal gıdaya değişiklik yapılıyor. Bileşim haline getirilip saflaştırılmış üründen bazı şeyler eksiltiliyor ki mikroorganizmalar tarafından işlem yapılamasın. Çünkü bu ambalajlı ürünler açılınca da bozulmuyor, ömürleri çok uzun. Dolayısıyla da gıda zinciri içinde sürekli hale gelirse insan vücudu değişmeye başlıyor. Bundan hareketle tıbbın bakış açısını değiştirmeniz mümkün."

Bu arada, organizasyonun tüm gelirinin Otizm Dernekleri Federasyonu'na aktarılacağı belirtildi.