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İncek Loft'ta Ramazan Geceleri etkinliklerine yoğun ilgi

- İncek Loft Ramazan Geceleri etkinlikleri Ankaralılar tarafından yoğun ilgi gördü - Firestorm Ateş Gösteri Grubu da etkinlik kapsamında gösteri gerçekleştirdi

İncek Loft'ta Ramazan Geceleri etkinliklerine yoğun ilgi

İSTANBUL/ANKARA (AA) - İncek Loft Ramazan Geceleri etkinlikleri Ankaralılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Ankara İncek’te hayata geçirilen İncek Loft projesi, ramazan ayına özel hazırlanan etkinliklerle ev sahipleri ve Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor.

İkincisi gerçekleştirilen Ramazan Geceleri programına katılan yaklaşık 650 kişi keyifli vakit geçirdi. Program ramazan davulcusunun manileri ile başladı. Manilerin ardından sahneyi komik, eğlenceli ve müzikli gösterileriyle geleneksel bir ramazan eğlencesi olan Kütahya yöresinin Aşık ile Maşuk gösterisi aldı.

Aşık ile Maşuk gösterisinden sonra Türkiye’de ateşle yaptıkları şovlarla tanınan Firestorm Ateş Gösteri Grubu gösterilerini gerçekleştirdi. Gösteri yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılan çocuklar da dans etti. Fasıl Grubunun performansı sonrasında ise etkinlik sona erdi.

İncek Loft Etkinlik Meydanında gerçekleştirilen “Ramazan Geceleri”nde sokak satıcıları geleneksel kıyafetleri ile karşıladığı ziyaretçilere lokma tatlısı, macun, dondurma, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulundu.

İncek Loft Ramazan Geceleri programının üçüncü ve son etkinliği 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.


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AkfenIncek Loft
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