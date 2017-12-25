Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

İndiği minibüsün altında kalan kadın öldü

- Düzce'de, indiği servis minibüsünün geri manevra yapması nedeniyle aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti - Polis ekipleri, servis sürücüsünü gözaltına aldı

İndiği minibüsün altında kalan kadın öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de, indiği servis minibüsünün geri manevra yapması nedeniyle aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, C.B'nin kullandığı 81 S 0362 plakalı servis minibüsünden inen 58 yaşındaki Melahat Sezgin, geri manevra yapan aracın çarpması sonucu yere düştü. Servis minibüsünün hareketine devam etmesi üzerine, Sezgin bir süre aracın altında sürüklendi.

Servis sürücüsü C.B. olayı fark ettikten sonra aracı durdurarak, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Sezgin, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, servis sürücüsünü gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Olayı haber alıp hastane önüne gelen Sezgin'in yakınları, sinir krizi geçirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DüzceServis MinibüsüTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5