İndiği minibüsün altında kalan kadın öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de, indiği servis minibüsünün geri manevra yapması nedeniyle aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, C.B'nin kullandığı 81 S 0362 plakalı servis minibüsünden inen 58 yaşındaki Melahat Sezgin, geri manevra yapan aracın çarpması sonucu yere düştü. Servis minibüsünün hareketine devam etmesi üzerine, Sezgin bir süre aracın altında sürüklendi.

Servis sürücüsü C.B. olayı fark ettikten sonra aracı durdurarak, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Sezgin, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, servis sürücüsünü gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Olayı haber alıp hastane önüne gelen Sezgin'in yakınları, sinir krizi geçirdi.