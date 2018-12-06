İndirimde Peugeot devri

İSTANBUL (AA) - Peugeot geniş ürün gamındaki modellerini, vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL için yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile müşterilerine ulaştırıyor.

Peugeot açıklamasına göre, Peugeot eşsiz tasarımı, benzersiz teknolojik özellikleri ve ödüllü motoru ile benzersiz sürüş keyfi sunan geniş ürün gamındaki modellerini, vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL için yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile müşterilerine sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için tüm Peugeot severleri Peugeot Yetkili Satıcıları'na bekliyor.

Ödüllü PureTech Turbo motorlu Peugeot 208, ÖTV indirimine ek 30 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor.

Peugeot 301, ÖTV indirimine ek indirimler ve 30 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile de dikkati çekiyor.



İleri Sürüş Destek Sistemleri ve Peugeot i-Cockpit ile benzersiz sürüş keyfi sunan Yeni Peugeot 308, ÖTV indirimine ek indirimler ve 30 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile sunulmakta. Güçlü SUV görünümü ile sağlamlığı ve ileri teknolojiyi bir araya getiren SUV Peugeot 2008, ÖTV indirimine ek indirimler ve 30 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor.





- Hafif ticari araçlarda indirim





Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan SUV Peugeot 3008, ÖTV indirimine ek 60 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası Peugeot Yetkili Satıcılarında tutkunlarına hitap etmekte..



Performansı ve dış tasarımı ile "boyut atlatan" SUV Peugeot 5008, 60 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile satışta.



Hafif Ticari ürün gamının başarılı modeli olan Partner Tepee, ÖTV indirimine ek indirimler ve 48 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor. Peugeot, diğer hafif ticari araç modellerini, vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL'ye kadar 12 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile müşterilere sunuluyor.