İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesine istiklal madalyası verilişinin 96. yıl dönümü kutlandı.

Belediye Başkanı Engin Uzuner tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından törenlere limanda devam edildi.

Vali Vekili Yaşar Karadeniz, buradaki törende yaptığı konuşmada, İnebolu'ya gelen silah ve cephanenin İstiklal Yolu güzergahı kullanılarak Ankara'ya ulaştırıldığını söyledi.

Anadolu'da cephanenin bitti denildiği zamanlarda İnebolu'nun Ankara'nın imdadına yetiştiğini dile getiren Karadeniz, "Kastamonu ve İnebolu yöresinin insanları kadını erkeğiyle dişini tırnağına takarak Anadolu'ya cephane taşımışlar, lojistik destek sağlamışlardır." dedi.

Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan İstiklal Yolu güzergahının bugün de önemini koruduğunu belirten Karadeniz, şunları kaydetti:

"Her ne kadar coğrafyadan kaynaklanan sıkıntılar ve gelişen ulaşım yollarından yeterince nasibini almamış olması dolayısıyla biraz unutulmuş gibi görünse de son zamanlarda önemi yine ortaya çıkmıştır. Kastamonu-İnebolu karayolunun ihale süreci devam etmektedir. Bu süreç tamamlandığında Ankara'ya buradan 3 saatte ulaşılabilecek. Nasıl bu güzergah, bu coğrafya Kurtuluş Savaşı'nın lojistik yolu olmuşsa, bundan sonra da ekonomimizin lojistik yolu olmaya devam edecektir."

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy da İnebolu'da kayıkla kağnı işbirliğinde bir mucize gerçekleştiğini söyledi.

Bu mucizenin kahramanlarından birinin de İnebolulu kayıkçılar olduğuna işaret eden Atasoy, milli mücadeleye sağlanan katkı nedeniyle 1924 yılında TBMM tarafından İnebolu'ya beyaz şeritli istiklal madalyası verildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından yapılan temsili gösterilerde gemilerle İnebolu'ya gelen silah ve cephanenin kayıklarla karaya çıkarılışı, yaşlıların ve çocukların cephaneleri kağnılara yükleyişi, 9 Haziran 1921'de İnebolu'nun Yunan donanmasına ait zırhlılar tarafından bombalanışı, ilçeden yapılan karşılıklı top atışı ve düşman gemilerinin kaçışı canlandırıldı.

İnebolu Belediyesi ile İnebolu Atatürk Ortaokulu halk oyunları ekipleri de törende gösteri sundu.