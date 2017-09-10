Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

İnegöl Tarım Fuarı açıldı

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş: - "Allah nasip ederse 3 yıl içinde büyükbaş hayvancılığımızı daha verimli hale getirerek, kendi kendine yeterli hale getireceğiz"

İnegöl Tarım Fuarı açıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen İnegöl Tarım Fuarı (İNTARF) törenle açıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, İnegöl Merkez Pazar Yerindeki fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, toprağı, üretimi ve tarımı ihmal edemeyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin 2016'da 11 milyar dolarlık tarımsal ithalat yaptığını, 16 milyar dolar da ihracat yaptığını ifade eden Daniş, "Bakıldığında tarım konusunda ihracatçı ülkeyiz. Aynı şeyi tohumda da görebilirsiniz. Aynı şeyi tarımın alt sektörlerinde de görebilirsiniz. Yine hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde ciddi artışların olduğunu ifade edebilmemiz mümkün. Birçok üründe dünyada birinci sıradayız." dedi.

Daniş, Türkiye'de kişi başı yıllık 25 kilogram kırmızı et tüketildiğini vurgulayarak, "Kırmızı et tüketiminde Avrupa ortalamasını neredeyse yakaladık. Ülkeler zenginleştikçe, milli gelirleri arttıkça kırmızı et tüketimi artmaktadır. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bizim coğrafyamız, iklim şartlarımız yeterli derecede büyükbaşı yetiştirmeye uygun olamadığı için bu konuda zorlandığımız bir gerçektir. Niçin? Hepimiz yiyoruz. Biz daha çok koyun ve keçi üreten ve bunu tüketen bir toplumduk." diye konuştu.

Hayvancılık alanında ciddi anlamda hibe destekleri verdiklerini belirten Daniş, şunları söyledi:

"Son döneme bakıldığında gerçi sanayileşmeyle toplu yemek tüketimi alışkanlıklarının ve ihtiyacının artmasıyla beraber daha fazla büyükbaşa yönelmiş durumdayız. Ancak bunun da tedbirlerini aldık. Bakanımız Sayın Fakıbaba, '3 yıl içinde biz canlı hayvan ithalatını minimuma indireceğiz' dedi. Bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. Doğu Anadolu'yu yetiştirici bölgesi ilan ettik. Bursa'nın da içinde olduğu bölgeyi üretici bölgesi ilan ettik. Hem yetiştiricilik anlamında damızlığa her anlamda yüzde 30 destek, batıda da damızlık düve çiftliklerinin yüzde 50 hibe desteği verilmek üzere hayvancılık seferberliği başlattık. Yine hayvan hastalıklarıyla mücadele anlamında bir seferberlik başlattık. Buzağı ölümleriyle ilgili bir seferberlik başlattık. Allah nasip ederse 3 yıl içinde büyükbaş hayvancılığımızı daha verimli hale getirerek, kendi kendine yeterli hale getireceğiz."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi, katılımcılar stantları gezdi. 76 firmanın ürünlerinin tanıtıldığı fuar, 13 Eylül'de sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tarım FuarıTarım Ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5