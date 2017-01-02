Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

İnegöl'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde banyo yaparken elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı Sokak'taki evlerinde banyoya giren İbrahim Girgin (12), iddiaya göre şofbendeki arıza...

İnegöl'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde banyo yaparken elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı Sokak'taki evlerinde banyoya giren İbrahim Girgin (12), iddiaya göre şofbendeki arıza nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden çocuğun ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Girgin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Girgin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BursaElektrik Akımına Kapılan çocuk Hayatını Kaybetti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.