İnfaz ve koruma memurlarına psikolojik destek önerisi

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Adalet Bakanlığına, infaz ve koruma memurlarına psikolojik destek sağlanması, soğukkanlılık ve nezaket ilkeleri çerçevesinde davranmaları için eğitim verilmesi önerisinde bulunuldu.

Cezaevindeki babasını ziyarete giden bir kişi, kendisi ve ailesini rencide edici davranışlarda bulunduklarını ileri sürdüğü infaz ve koruma memurlarıyla tartıştı.

Yaşanan olay sonrasında tutulan raporla kendisine bir ay görüş yasağı verildiğini belirten başvurucu, yasağı sonraki açık görüşe gittiğinde öğrendiğini iddia etti.

Tebliğ yapılmadığı için itiraz hakkını kullanamadığını ifade eden başvurucu, cezaevi çalışanlarının, mahkum ve yakınlarına kötü davranması nedeniyle teftiş edilmesini isteyerek KDK'ya başvurdu.



Başvuruyu değerlendiren KDK'ya, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce gönderilen yazıda, müracaatçının, ziyaretten çıkarken memurların görevlerini yapmasına engel olmaya çalıştığı kaydedildi.

Cevap yazısında, söz konusu davranışların ziyaret ve görüşlerde uyulması gereken esaslara aykırı olması sebebiyle başvurucunun görüşmelere kabul edilmesine kısıtlama getirildiği bildirildi.

İnceleme ve değerlendirmelerin ardından KDK, Adalet Bakanlığına, görevin gerektirdiği soğukkanlılık ve nezaket ilkeleri çerçevesinde davranmaları için infaz ve koruma memurlarına gerekli eğitimin verilmesini tavsiye etti. KDK, söz konusu personele, içinde bulunabilecekleri olumsuzluklara karşı psikolojik desteğin de sağlanması önerisinde bulundu.

Öte yandan, kararda, tebliğlerin mağduriyet oluşturmayacak şekilde kısa sürelerde ulaştırılması amacıyla idarelerce önlem alınması istendi.



- Karardan

Cezaevindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği ifade edildiği kararda, infaz ve koruma memurlarının davranışının tartışmanın yaşanmasında etkin olduğu belirtildi.



İşin zorluğu, önemi, görevin niteliği nedenlerinden dolayı infaz ve koruma memurlarının manevi anlamda yıpranmaya açık olduklarına dikkati çekilen kararda, mahkum yakınlarının da hassas gruplar olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"İnfaz ve koruma memurlarının bir kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata uygun hareket ederek, görevin gerektirdiği soğukkanlılık ve nezaket ilkeleri çerçevesinde davranması önemlidir. Bu nedenle, personele gerekli eğitimin verilmesinin yanı sıra, personelin içinde bulunabileceği olumsuzluklara karşı psikolojik desteğin de verilmesi gerekir."

İnfaz ve koruma memurlarının görev ve yetkilerini kullanırken gösterdikleri tutum ve davranışın kamu çalışanından beklenen özen ile nezakette bulunmadığının anlatıldığı kararda, konuyla ilgili kurum yönetiminin gerekli incelemeyi yaptığı, kusurun teftişi gerekli kılacak ağırlıkta olmadığı belirtildi.

Tebligat hizmetlerinin kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ile adli ve idari işlemlerin hızlı ve etkin biçimde yürütülmesi konusunda önemli olduğuna işaret edilen kararda, gelişen teknolojik imkanların varlığı karşısında, tebligat işlemlerinin giderek daha hızlı ve seri gerçekleştirilmesinin beklendiği vurgulandı.

Kararda, idareden, tebligatların hızlı ulaştırılması için gerekli tedbirleri alması talep edildi.



