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INFINITI Q Inspiration Concept Detroit Otomobil Fuarı'nda

- INFINITI, fuarda, yeni bir sedan formuna öncülük eden Q Inspiration Concept'i tanıttı

INFINITI Q Inspiration Concept Detroit Otomobil Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - INFINITI, Detroit Otomobil Fuarı’nda (NAIAS) yeni bir sedan formuna öncülük eden Q Inspiration Concept’i tanıttı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, INFINITI, Q Inspiration Concept’i NAIAS'ta sergiledi.

INFINITI’nin tasarım yolculuğundaki yeni adımı olan Q Inspiration Concept, sedan karoserde temiz, sade ancak estetik formuyla fuarın yıldızlarından biri oldu.

INFINITI, geçen yıl, global pazarda toplam 246 bin 492 adet araç satışı gerçekleştirerek hem önceki yıla göre satışlarını yüzde 7 artırdı hem de 8 yıldır süren artış trendini sürdürdü. INFINITI, ABD, Kanada, Çin ve Tayvan’da tüm zamanların satış rekorlarına ulaştı.

INFINITI Tasarım Direktörü Karim Habib, konuya ilişkin değerlendirmesinde, INFINITI Q Inspiration Concept'e ilişkin, "Geleneksel sedan mimarisinin evrimini bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Uzun kabin bölümünü akışkan bir biçimde daha dengeli bir oranda genel tasarımının içine katmayı amaçladık. Kısa ön tasarım ve uzatılmış karoser sayesinde konfor ve hacim anlamında tutucu bir segmentte yeni oranlar yakalayarak neler yapılabileceğini göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.




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Anahtar Kelimeler:
InfinitiNAIASQ Inspiration
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