Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İspanya Rosneft Avukat Metin Uracin
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

İNFOGRAFİKLİ - Nijerya'da "teşhis edilemeyen hastalık" giderek yayılıyor

- Ülkede son üç haftada ishal, kanlı kusma ve yüksek ateş şikayetinin ardından ölenlerin sayısı 62'ye çıktı - Hastalık özellikle ülkenin Batı Yagba bölgesine bağlı Okunran, Okoloke ve Isanlu-Esa köylerinde can aldı - Yetkililer "gizemli hastalığa" teşhis koyamadıklarını ancak araştırmaların sürdüğünü duyurdu

İNFOGRAFİKLİ - Nijerya'da

ANKARA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının 62'ye yükseldiği duyuruldu.

Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin Batı Yagba bölgesine bağlı Okunran, Okoloke ve Isanlu-Esa köylerinde son 3 haftada ishal, kanlı kusma ve yüksek ateş şikayetinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye çıktığı bildirildi.

Yetkililer dün yaptıkları açıklamada, ölü sayısını 50 olarak belirtmişti.

Bölgeyi ziyaret eden Nijerya Sağlık Komisyonu Başkanı Saka Audu, salgın halini alan durumun tehlikeli olduğunu ancak hastalığa teşhis koyamadıklarını vurgulayarak "Hastalığın başlangıçta Lassa sıtması olduğu düşünülüyordu ama vakalarda kanlı kusma da olduğu için başka testler de yapmaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Audu, hastalığın görüldüğü 2 çocuğun, 12 saat içinde öldüğünü kaydetmişti.

Yetkililer, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) hastalıkla ilgili bölgede araştırma yaptığını aktarmıştı.

Öte yandan DSÖ'ye göre, sadece haziran ayının ilk haftasında ülkede 501 Lassa sıtması vakası tespit edildi, bu hastalardan 104'ü hayatını kaybetti.

Ülkede yine aynı dönemde bin 617 kişiye kolera teşhisi konuldu, 17 kişi hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DSÖİshalKanlı Kusma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5