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ING Bank, TaksitMaksit’i uygulamaya aldı

- TaksitMaksit ile ING’liler artık ihtiyaçları olan ürünleri mağazaya gitmeden, ING Mobil uygulaması üzerinden inceleyip satın alabilecek ve seçtikleri ürünler için kısa sürede ve tamamen dijital bir süreçle ihtiyaç kredisi kullanabilecek

ING Bank, TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
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İSTANBUL (AA) - ING Bank, yeni nesil çözümlerini çeşitlendirerek, müşterilerinin ING Mobil üzerinden istedikleri ürünü tamamen dijital süreçlerle ve ihtiyaç kredisi kullanarak satın almasını sağlayacak TaksitMaksit’i uygulamaya aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, her zaman, her yerden kolay bankacılık anlayışıyla hizmet veren ING Bank, yeni nesil ürün ve çözümlerine bir yenisini ekleyerek TaksitMaksit’i uygulamaya aldı. TaksitMaksit ile ING’liler artık ihtiyaçları olan ürünleri mağazaya gitmeden, ING Mobil uygulaması üzerinden inceleyip satın alabilecek ve seçtikleri ürünler için kısa sürede ve tamamen dijital bir süreçle ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

TaksitMaksit üzerinden yapılacak alışverişlerde, müşterilerin ürün teslimatı için gerekli bilgiyi girmesinin ardından kredi süreci başlayacak ve sürecin olumlu sonuçlanması ile birlikte müşteriler ürünü satın almış olacaklar.


- TaksitMaksit ile akıllı telefon sahibi olunabilecek


Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, TaksitMaksit’in özellikle akıllı telefon gibi teknolojik cihaz finansmanını kolay ve zahmetsiz hale getireceğini ve bu kapsamda ilk iş ortaklarının Huawei ve Türkiye’deki önemli distribütörlerden biri olan KVK olduğunu belirterek, “Yeni mobil çözümümüz TaksitMaksit sayesinde müşterilerimiz artık istedikleri teknoloji ürünlerine mobil uygulamamız üzerinden, kolaylıkla sahip olabilecekler. Önümüzdeki süreçte uygulamamıza teknolojik ürünlerin yanı sıra diğer ürün grupları ve dünyaca ünlü markalar eklenmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Gökgöz, TaksitMaksit’i, mağaza içi ürün finansmanının uçtan uca dijitalleştirilmiş müşteri deneyimi sunan bir versiyon olarak kurguladıklarını aktararak, bu kurguyu mobil uygulamaya başarıyla taşıdıklarını kaydetti. Gökgöz, “ING Bank olarak, yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonumuzla bu alanda yeni ürün ve hizmetler sunmayı, mevcut ürün ve hizmetlerimizi ise geleceğin bankacılığı anlayışımızla yeni özelliklerle geliştirmeyi sürdürecek, müşterilerimize her zaman, her yerden ve kolay bankacılığın keyfini yaşatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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